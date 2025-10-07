Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дети играют с мячом
Дети играют с мячом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:11

Один удар мячом — и прикус меняется навсегда: скрытая опасность спортивных травм

Ортодонт Буторина рассказала, чем опасен удар мячом по лицу и какие могут быть последствия для зубов

Во время активных игр и спортивных тренировок удары мячом по лицу — не редкость. На первый взгляд такая травма может показаться незначительной, особенно если боль быстро проходит. Однако, как пояснила врач-ортодонт Ирина Буторина в беседе с "Чемпионатом", последствия подобного удара могут проявиться спустя время и привести к серьёзным проблемам с зубами и челюстным суставом.

"Резкое механическое воздействие может вызвать смещение зубов, повреждение тканей пародонта и микротрещины в эмали", — рассказала ортодонт Ирина Буторина.

По словам специалиста, даже если удар пришёлся не прямо в челюсть, а, например, в щёку или подбородок, сила инерции передаётся зубному ряду и суставам, что может спровоцировать скрытые изменения прикуса.

Почему удар мячом опасен для зубов

Механическое воздействие на область лица вызывает мгновенное напряжение в мышцах и связках, удерживающих зубы. Даже лёгкий удар может нарушить их устойчивость, особенно у людей с ортодонтическими конструкциями (брекетами, элайнерами, ретейнерами).

"Особенно высок риск осложнений у людей с уже существующими нарушениями прикуса", — отметила специалист.

После травмы возможны:

  • микротрещины в эмали, которые не видны сразу, но делают зуб более хрупким;

  • кровоизлияния или воспаление десны;

  • смещение зубов из-за давления на корень;

  • повреждение височно-нижнечелюстного сустава.

Такие изменения не всегда проявляются моментально — иногда первые симптомы появляются через несколько дней.

Первые тревожные признаки

"После травмы крайне важно внимательно отслеживать состояние полости рта. Тревожными сигналами могут быть боль при жевании, щелчки или хруст в суставе, ощущение смещения зубов, изменение прикуса, повышенная чувствительность или появление сколов", — подчеркнула Буторина.

Если появляются подобные ощущения, нужно как можно скорее обратиться к стоматологу или ортодонту. Игнорирование симптомов может привести к воспалению, хроническим болям и даже потере зуба.

Чем грозит смещение зубов

При ударе сила передаётся неравномерно: одни зубы получают нагрузку больше, чем другие. Это может привести к микроскопическому сдвигу в альвеоле (костной лунке, где расположен корень).

Даже если визуально зубы остаются ровными, внутри происходят изменения:

  • нарушается контакт между зубами верхней и нижней челюсти;

  • повышается нагрузка на жевательные мышцы;

  • изменяется положение челюсти в суставе.

В результате может развиться височно-нижнечелюстная дисфункция - состояние, при котором появляются боли, щелчки и ограничение подвижности челюсти.

Возможные осложнения

Осложнение Симптомы Последствия
Микротрещины эмали Повышенная чувствительность, боль при температурных перепадах Развитие кариеса, сколы
Смещение зубов Изменение прикуса, неровное смыкание челюстей Головные боли, боли в шее и суставе
Повреждение пародонта Кровоточивость, отёк десны Ослабление фиксации зубов
Травма сустава Хруст, ограничение движения Хронический болевой синдром

Даже если внешне зубы выглядят целыми, последствия удара могут быть внутренними — от повреждения нервов до воспаления тканей, окружающих корень.

Советы шаг за шагом: что делать после удара мячом

  1. Оцените силу удара. Если появилась боль, отёк или кровь — не откладывайте визит к врачу.

  2. Приложите холод. Это поможет уменьшить отёк и предотвратить внутренние кровоизлияния.

  3. Не жуйте на травмированной стороне. Мягкая пища и покой помогут избежать смещения зубов.

  4. Промойте рот раствором антисептика. Подойдёт хлоргексидин или тёплый солевой раствор.

  5. Посетите ортодонта. Даже при отсутствии боли врач проверит прикус, сустав и корни на снимке.

  6. Наблюдайте за изменениями. В течение недели следите за ощущениями при жевании и открывании рта.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорировать боль после удара.
    Последствие: Развитие воспаления и нарушение прикуса.
    Альтернатива: Обратиться к стоматологу в течение 24 часов.

  • Ошибка: Принимать обезболивающее и забывать о проблеме.
    Последствие: Симптомы затихают, но разрушение продолжается.
    Альтернатива: Сделать рентген и проверить целостность корней.

  • Ошибка: Продолжать тренировки без перерыва.
    Последствие: Повторная травма усиливает смещение.
    Альтернатива: Дайте челюсти несколько дней отдыха.

А что если зуб визуально не повреждён?

Даже если нет сколов и крови, это не значит, что зуб не пострадал. Микротрещины и подвижность корня могут быть заметны только на рентгене.

Кроме того, внутренние сосуды зуба (пульпа) могут воспалиться через несколько дней. Без своевременного лечения развивается пульпит, сопровождающийся сильной болью и риском потери зуба.

Как защитить зубы при занятиях спортом

Чтобы избежать травм, стоматологи советуют использовать спортивные капы - мягкие накладки на зубы, которые амортизируют удар. Они особенно полезны при занятиях футболом, волейболом, баскетболом, теннисом или борьбой.

Мифы и правда

Миф 1. Если зуб не болит, значит, всё в порядке.
Правда: Боль может появиться спустя несколько дней, когда воспаление дойдёт до нерва.

Миф 2. Мяч не может сильно повредить зубы.
Правда: Даже лёгкий удар способен вызвать микросмещение и микротрещины.

Миф 3. Капы нужны только профессиональным спортсменам.
Правда: Любой активный игрок в мяч может получить травму лица.

FAQ

Как понять, что зуб сместился после удара?
Появляется ощущение, будто зуб "мешает" при жевании, изменился прикус или слышны щелчки при открывании рта.

Можно ли самому выровнять зуб после травмы?
Нет. Любое давление может усугубить повреждение. Только ортодонт может корректно вернуть зуб на место.

Через сколько после удара нужно идти к врачу?
Желательно — в течение первых 24 часов, даже если боль незначительная.

