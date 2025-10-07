Один удар мячом — и прикус меняется навсегда: скрытая опасность спортивных травм

Во время активных игр и спортивных тренировок удары мячом по лицу — не редкость. На первый взгляд такая травма может показаться незначительной, особенно если боль быстро проходит. Однако, как пояснила врач-ортодонт Ирина Буторина в беседе с "Чемпионатом", последствия подобного удара могут проявиться спустя время и привести к серьёзным проблемам с зубами и челюстным суставом.

"Резкое механическое воздействие может вызвать смещение зубов, повреждение тканей пародонта и микротрещины в эмали", — рассказала ортодонт Ирина Буторина.

По словам специалиста, даже если удар пришёлся не прямо в челюсть, а, например, в щёку или подбородок, сила инерции передаётся зубному ряду и суставам, что может спровоцировать скрытые изменения прикуса.

Почему удар мячом опасен для зубов

Механическое воздействие на область лица вызывает мгновенное напряжение в мышцах и связках, удерживающих зубы. Даже лёгкий удар может нарушить их устойчивость, особенно у людей с ортодонтическими конструкциями (брекетами, элайнерами, ретейнерами).

"Особенно высок риск осложнений у людей с уже существующими нарушениями прикуса", — отметила специалист.

После травмы возможны:

микротрещины в эмали, которые не видны сразу, но делают зуб более хрупким;

кровоизлияния или воспаление десны;

смещение зубов из-за давления на корень;

повреждение височно-нижнечелюстного сустава.

Такие изменения не всегда проявляются моментально — иногда первые симптомы появляются через несколько дней.

Первые тревожные признаки

"После травмы крайне важно внимательно отслеживать состояние полости рта. Тревожными сигналами могут быть боль при жевании, щелчки или хруст в суставе, ощущение смещения зубов, изменение прикуса, повышенная чувствительность или появление сколов", — подчеркнула Буторина.

Если появляются подобные ощущения, нужно как можно скорее обратиться к стоматологу или ортодонту. Игнорирование симптомов может привести к воспалению, хроническим болям и даже потере зуба.

Чем грозит смещение зубов

При ударе сила передаётся неравномерно: одни зубы получают нагрузку больше, чем другие. Это может привести к микроскопическому сдвигу в альвеоле (костной лунке, где расположен корень).

Даже если визуально зубы остаются ровными, внутри происходят изменения:

нарушается контакт между зубами верхней и нижней челюсти;

повышается нагрузка на жевательные мышцы;

изменяется положение челюсти в суставе.

В результате может развиться височно-нижнечелюстная дисфункция - состояние, при котором появляются боли, щелчки и ограничение подвижности челюсти.

Возможные осложнения