Золотой зуб
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:15

Потеря зуба — это не только эстетика: что происходит в организме дальше

Стоматолог Давидян: отсутствие даже одного зуба может нарушить прикус и вызвать атрофию кости

Потеря зуба кажется не самой серьёзной проблемой, но на самом деле она может привести к ряду осложнений, если вовремя не заняться восстановлением. Об этом рассказал стоматолог-хирург Арам Давидян в беседе с "Газетой.Ru".

Чем опасно отсутствие зуба

По словам врача, даже потеря одного зуба способна вызвать заметные изменения в полости рта.

"Даже отсутствие одного зуба может принести много неприятностей", — отметил стоматолог-хирург Арам Давидян.

Соседние зубы постепенно смещаются в сторону пустого пространства, нарушая прикус и создавая дополнительную нагрузку на челюсть. Без зубного корня костная ткань в этой области начинает атрофироваться, что в будущем усложняет установку импланта. Кроме того, отсутствие зуба отражается на жевательной функции и может повлиять на речь.

Сроки имплантации

Специалист подчеркнул, что безопасно оставаться без зуба можно лишь ограниченное время. В среднем этот срок не должен превышать трёх-четырёх месяцев.

Имплантат можно установить сразу во время удаления зуба, если нет осложнений. В случае воспаления стоматолог назначает "передышку" на 1-2 месяца, чтобы ткани успели восстановиться. Иногда пауза может растянуться до 3-4 месяцев или даже года, но это скорее исключение, чем правило.

Итог

Отсутствие зуба — это не только эстетическая, но и медицинская проблема. Чем дольше пациент откладывает имплантацию, тем выше риск деформации прикуса, атрофии костной ткани и трудностей при восстановлении.

