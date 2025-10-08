Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Боль в зубе
Боль в зубе
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 2:08

Зубы крошатся, пока мы улыбаемся: как карамель и нуга медленно разрушают рот изнутри

Стоматолог Мария Балакирева: ириски и нуга разрушают эмаль и вызывают кариес

Ириски, нуга, карамель и леденцы — любимое лакомство детей и взрослых. Однако стоматологи уверяют: за сладкий вкус приходится платить здоровьем. Эти тянущиеся и липкие конфеты могут стать причиной кариеса, воспаления дёсен и даже деформации зубов. Разобраться, как именно сладости разрушают эмаль и какие безопасные альтернативы выбрать, помогают специалисты.

Как сладости влияют на зубы

Ириски — один из самых коварных видов конфет. Из-за вязкой консистенции они прилипают к зубам и надолго остаются в труднодоступных местах. Даже после обычного полоскания рот не очищается полностью — остатки сахара становятся идеальной питательной средой для бактерий.

"Если сразу не чистить зубы, даже после одной конфеты может развиться и придесневой кариес. Он уходит под десну, поэтому при лечении ткань начинает сильно кровоточить, и врачам трудно хорошо наложить изолирующую пломбу", — пояснила врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук Мария Балакирева.

Она также отметила, что постоянное употребление ирисок приводит к появлению клиновидных дефектов — истончению твёрдых тканей у основания зуба, где эмаль особенно чувствительна.

Сравнение: разные виды сладостей и их влияние

Вид сладости Влияние на зубы Уровень риска
Ириски и нуга Липнут к эмали, застревают между зубами, провоцируют кариес Высокий
Леденцы Долго растворяются, увеличивают кислотность во рту Средний
Шоколад Быстро смывается слюной, меньше повреждает эмаль Низкий
Жевательная резинка без сахара Стимулирует слюноотделение, помогает очистить зубы Полезный эффект

Почему бактерии "любят" сахар

Секрет разрушительного действия сладкого прост: бактерии перерабатывают сахар, выделяя кислоту, которая разрушает минеральный слой эмали. Чем дольше сахар находится во рту, тем сильнее воздействие.

"Леденцы, ириски и нуга очень долго находятся в полости рта, повышая риск развития кариеса", — отметила стоматолог-терапевт, пародонтолог Ирина Серегина.

Она добавила, что регулярное употребление таких сладостей может вызвать не только кариес, но и воспаление дёсен из-за постоянного раздражения слизистой.

Советы шаг за шагом: как сохранить зубы здоровыми

  1. Сократите липкие сладости. Отдавайте предпочтение продуктам, которые не прилипают к зубам — например, тёмному шоколаду с высоким содержанием какао.

  2. Чистите зубы после сладкого. Если возможности нет — прополощите рот водой или воспользуйтесь зубной нитью.

  3. Используйте пасты с фтором. Они укрепляют эмаль и помогают нейтрализовать действие кислот.

  4. Жуйте резинку с ксилитом. Ксилит снижает количество вредных бактерий и способствует естественному очищению рта.

  5. Регулярно посещайте стоматолога. Профилактический осмотр раз в полгода помогает вовремя выявить проблемы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Частое употребление ирисок и карамели между приёмами пищи.
    Последствие: Образование кариеса и повреждение эмали.
    Альтернатива: Орехи или сухофрукты без сахара, йогурты без добавок.

  • Ошибка: Полоскание водой вместо чистки.
    Последствие: Остатки сахара продолжают разрушать эмаль.
    Альтернатива: Носите с собой дорожную зубную щётку или флосс.

  • Ошибка: Чистка зубов сразу после кислых конфет.
    Последствие: Кислота размягчает эмаль, щётка стирает её слой.
    Альтернатива: Подождать 20-30 минут, затем почистить зубы.

А что если сладкое совсем не исключать?

Полный отказ от сладостей необязателен. Главное — выбирать продукты с умом. Конфеты с ксилитом, стевией или сорбитом безопаснее для зубов: они не провоцируют выработку кислот и даже помогают поддерживать нормальный уровень pH. Но злоупотреблять ими тоже не стоит — искусственные подсластители в избытке могут раздражать желудок.

Мифы и правда о сладком

  • Миф: Кариес появляется только у детей.
    Правда: Взрослые страдают не меньше — особенно при неправильной гигиене.

  • Миф: Если есть сладости после еды, вреда не будет.
    Правда: Даже после плотного обеда сахар остаётся на зубах и продолжает разрушать эмаль.

  • Миф: Натуральный мёд безопасен для зубов.
    Правда: Он также содержит сахара и способен вызывать кариес при частом употреблении.

FAQ

Как выбрать безопасные сладости?
Обращайте внимание на состав: меньше сахара, больше натуральных ингредиентов. Хорошо, если конфета содержит ксилит или экстракты трав.

Что делать, если зуб заболел после сладкого?
Не откладывайте визит к стоматологу. Даже небольшая боль может быть признаком скрытого кариеса.

Можно ли есть сладкое перед сном?
Нет. Ночью снижается выработка слюны, и остатки сахара дольше остаются на зубах.

Помогают ли ополаскиватели после сладкого?
Да, особенно с антисептическими компонентами. Но они не заменяют чистку щёткой.

Три интересных факта

  1. Кислоты, вырабатываемые бактериями после сладкого, действуют на эмаль до 30 минут после каждого перекуса.

  2. Люди, употребляющие жевательную резинку без сахара после еды, снижают риск кариеса на 40%.

  3. Первые ириски появились в XIX веке как "лечебные" конфеты от кашля — в их состав входили патока и травы, но со временем рецептура стала гораздо слаще.

Исторический контекст

В начале XX века врачи не связывали кариес со сладостями. Только в 1940-е годы британские учёные доказали, что сахар — главный фактор разрушения эмали. Именно тогда появились первые рекомендации чистить зубы после каждого приёма пищи. Сегодня эту привычку считают основой профилактики.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Жанетт Граф и Эми Спицуоко отметили, что детокс помогает восстановить баланс кожи головы и предотвратить перхоть вчера в 20:43
Шампунь не спасёт: что на самом деле творится под волосами и как это исправить

Детокс кожи головы — модный тренд, который обещает спасение от зуда, перхоти и жирности. Но действительно ли он нужен всем, или это просто маркетинг?

Читать полностью » Регулярные приседания укрепляют кости и защищают от остеопороза и диабета второго типа вчера в 19:42
Простое движение, которое тормозит старение: его делают даже 90-летние долгожители

Узнайте, как простое упражнение – приседания – может помочь укрепить мышцы, продлить активное долголетие и улучшить общее состояние здоровья после 50 лет. Избавьтесь от саркопении!

Читать полностью » Жительница Нью-Джерси выжила после редчайшего заворота кишки, который мог закончиться сепсисом за сутки вчера в 18:38
Заворот судьбы: как обычное вздутие едва не стоило женщине жизни

Мелисса Гонсалес едва не погибла из-за заворота кишки. Узнайте, как распознать симптомы редкой болезни, что делать после операции и как не допустить роковой ошибки.

Читать полностью » Косметологи: яблочный уксус помогает обновлять кожу лица вчера в 18:20
Морщины уходят, а кожа светлеет: секрет, который всё это время стоял на вашей кухне

Домашний секрет омоложения без лишних трат: как обычный яблочный уксус помогает коже стать упругой, свежей и гладкой уже через несколько применений.

Читать полностью » Постоянное напряжение мышц при тревоге вызывает хроническую боль и головные спазмы вчера в 17:24
Постоянное беспокойство убивает не хуже сигарет: чем опасна тревожность

Тревога – это системная реакция организма, влияющая на здоровье. Узнайте о влиянии тревоги на сердце, иммунитет и найдите способы снижения стресса и напряжения.

Читать полностью » Эксперты подтвердили: метод раскатывания позволяет уместить в чемодан почти вдвое больше вещей вчера в 17:22
Вещей стало в два раза больше, а чемодан тот же — секрет не в вакуумных пакетах

Узнайте, как удвоить пространство в чемодане с помощью метода раскатывания. Пошаговая инструкция, сравнение с традиционным складыванием и советы для идеальной упаковки.

Читать полностью » Врачи: яблоки, капуста и чеснок очищают организм и снижают уровень холестерина вчера в 17:11
Три обычных продукта, которые тихо чистят печень и снижают холестерин — без аптек и диет

Три привычных продукта из вашего холодильника могут заменить аптечные препараты: они очищают печень, снижают холестерин и возвращают лёгкость без диет и лишних затрат.

Читать полностью » Витамины группы B названы новым направлением персонализированной терапии при болезни Паркинсона вчера в 16:17
Мозг лишь следствие: где на самом деле зарождается болезнь Паркинсона

Новое исследование показало, что витамины B2 и B7 играют важную роль в контроле болезни Паркинсона. Узнайте, как микробиом кишечника влияет на развитие болезни и какие шаги предпринять.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
NASA включило спатифиллум и английский плющ в список растений, очищающих воздух от токсинов
Культура и шоу-бизнес
В Петербурге планируют создать сквер имени Алексея Балабанова на Васильевском острове
Еда
Мясо с овощами в томатном соусе сохраняет сочность при медленном тушении
Технологии
7 октября в России произошёл сбой Steam и других игровых сервисов из-за DDoS-атаки
Еда
Запеченная красная рыба сохраняет омега-3 и витамин D
Еда
Повар: в России растёт интерес к средиземноморским картофельным салатам
Авто и мото
Fit Service: спрос на шины и диски осенью увеличился почти на 70%
Питомцы
Эксперты: карамельные собаки стали новым трендом в разных странах
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet