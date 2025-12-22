Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Пациент на приеме у стоматолога (кресло, инструменты)
Пациент на приеме у стоматолога (кресло, инструменты)
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:45

От зубных имплантов до чистки: как повышение цен на стоматологические материалы скажется на пациентах

С 2026 года стоматологические услуги в России могут подорожать на 50-100%. Об этом предупредила врач-стоматолог Мария Балакирева в беседе с Life.ru, отметив несколько факторов, влияющих на этот рост. Причины повышения цен на стоматологические услуги связаны с увеличением стоимости закупочных материалов, подорожанием аренды, коммунальных услуг, а также ростом НДС.

Повышение цен из-за импортных материалов

Основной причиной увеличения цен на стоматологические услуги является повышение стоимости материалов, которые часто закупаются за рубежом.

"Мы ожидаем повышения цен в стоматологических клиниках и уже постепенно к этому готовим своих пациентов. Это связано и с логистикой доставки самих материалов, и с повышением НДС до 22%. Всё взаимосвязано. Мы, к сожалению, практически никаких материалов в России не производим. Что-то производится, но не в таком количестве и не всегда того качества, которое бы хотелось. Поэтому нам приходится заказывать импортные материалы", — объяснила Балакирева.

Из-за этого стоматологические клиники вынуждены увеличивать цены на услуги, чтобы покрыть растущие расходы на закупку материалов. Проблема заключается в том, что в России пока нет достаточного производства качественных стоматологических материалов, и большую часть необходимого приходится импортировать.

Влияние на стоимость услуг и зарплаты стоматологов

По словам Балакиевой, повышение цен на стоматологические услуги в 2026 году ожидается на уровне 20-50%, а на некоторые услуги возможно повышение цен до 100%. Это связано не только с ростом закупочных цен на материалы, но и с увеличением логистических затрат, арендных платежей и коммунальных услуг.

При этом зарплаты стоматологов, по мнению эксперта, вряд ли вырастут пропорционально увеличению цен на услуги.

"Мы будем получать тот же самый, прежний доход, как и получали в прошлом и позапрошлом году. Это повышение цены никак не влияет на наш бюджет в плюс, а только наносит некий урон, потому что многие люди не в состоянии будут оплачивать такие услуги", — добавила Балакирева.

Таким образом, рост цен будет в первую очередь сказываться на пациентах, а стоматологи не смогут воспользоваться этим увеличением для повышения своих доходов.

Долгосрочные последствия повышения цен

Повышение цен на стоматологические услуги может создать дополнительную нагрузку на пациентов, особенно в условиях экономической нестабильности. Это может привести к тому, что многие люди начнут откладывать необходимые стоматологические процедуры или вовсе откажутся от них, что в свою очередь повлияет на здоровье населения в целом. Ситуация усугубляется тем, что не все стоматологические клиники могут обеспечить пациентам доступ к качественным услугам, не завися от импортных материалов.

Таким образом, в 2026 году пациенты будут сталкиваться с существенным ростом цен на стоматологические услуги, что станет серьезной проблемой для многих людей, особенно в условиях экономической нестабильности. Стоматологическая отрасль будет вынуждена искать способы адаптации к новым условиям, чтобы обеспечить качественное лечение, несмотря на повышенные затраты.

