Пломба дороже золота: цифра в чеке, к которой пациенты в 2026 году окажутся не готовы

Рост цен на стоматологические услуги в последние годы стал для пациентов почти привычным фоном. Однако прогнозы о возможном скачке стоимости лечения в 2026 году вновь вывели эту тему в центр внимания. В ряде СМИ заговорили о подорожании сразу на 50-100%, связывая такие сценарии с налоговой нагрузкой и ростом издержек. Об этом сообщает телеграм-канал 360. ru.

Что происходит на рынке стоматологии

Причинами возможного роста цен называют сразу несколько факторов. Среди них — обсуждаемое увеличение НДС, подорожание импортных материалов и оборудования, а также рост арендных ставок. Все эти статьи расходов напрямую влияют на себестоимость услуг, особенно в частных клиниках, где финансовая модель менее защищена от внешних колебаний.

При этом эксперты рынка указывают, что ситуация не так однозначна. Стоматология в России остается конкурентной сферой, где клиники вынуждены учитывать не только собственные расходы, но и реальное поведение пациентов. Резкие ценовые движения могут привести к оттоку клиентов и пересмотру спроса.

Прогноз эксперта: без резких скачков

Врач-стоматолог Алексей Антипенко считает, что драматичные сценарии маловероятны. По его словам, участники рынка понимают границы допустимого роста и не готовы к резким решениям, которые могут ударить по потоку пациентов.

"На мой взгляд, критически сейчас повышать цены никто не будет. Я думаю, 20-30% — это потолок. Может быть, будет всплеск в начале года, а потом начнется прощупывание рынка. Клиники будут смотреть, какой у них поток, изменился ли образ пациента и запросы аудитории", — отметил врач-стоматолог Алексей Антипенко.

Эксперт также обратил внимание на общее состояние рынка. По его оценке, стоматологическая сфера сегодня во многом "перегрета", а платежеспособность пациентов остается ограниченной. Это означает, что возможности для значительного повышения цен объективно сужены, даже при росте издержек.

Баланс между ценами и спросом

Сдерживающим фактором для клиник остается поведение пациентов, которые все чаще откладывают дорогостоящее лечение или выбирают более бюджетные варианты. В таких условиях стоматологические центры вынуждены искать баланс между сохранением рентабельности и удержанием аудитории.

Таким образом, 2026 год, по мнению экспертов, вряд ли станет периодом резкого ценового шока. Скорее речь идет о постепенной корректировке стоимости услуг, за которой последует адаптация рынка к новым условиям.