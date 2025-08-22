Удивительное открытие индийских учёных: три факта о технологии, которая изменит ваши визиты к стоматологу

Гиперчувствительность зубов, мучительная проблема, затрагивает миллионы людей по всему миру. Обыденные вещи, как употребление холодной воды, горячего чая или сладких десертов, способны вызывать резкую, пронзительную боль.

Причина кроется в специфике строения зуба: под твердой эмалью находится дентин, пронизанный микроскопическими канальцами. В здоровом зубе эти канальцы надежно защищены, но при повреждении эмали они становятся открытыми воротами для раздражающих веществ, что приводит к неприятным ощущениям.

В наши дни существуют зубные пасты для чувствительных зубов, обещающие облегчение. Однако их эффект, как правило, временный и поверхностный, не решающий основную проблему — открытые дентинные канальцы остаются уязвимыми.

Решение найдено: нанороботы calbot вступают в бой

Именно поэтому научная команда Центра нанонауки и инженерии Индийского института науки (CeNSE) разработала новаторский метод, основанный на использовании нанороботов, получивших название CalBot. Стоит отметить, что, несмотря на название, каждый "робот” представляет собой магнитную наночастицу, изготовленную из оксида железа, всего 400 нанометров в ширину (это в 200 раз тоньше человеческого волоса).

Эти частицы покрыты биокерамическим материалом на основе силиката кальция — безопасным веществом, широко применяемым в стоматологии для восстановления зубных тканей. О результатах этой прорывной работы было рассказано в журнале Advanced Science.

При нанесении CalBots на зуб, внешнее магнитное поле направляет их внутрь дентинных канальцев. Там, подобно маленьким рабочим, наночастицы собираются в цепочки и формируют цементоподобные пробки, заполняющие канальцы на глубину от 300 до 500 микрометров. Эти "заглушки” работают как искусственная эмаль, герметично перекрывая канальцы и не позволяя раздражающим веществам контактировать с нервными окончаниями.

Доклинические испытания и впечатляющие результаты

Первые испытания проводились на зубах, удаленных по медицинским показаниям. Ученые сообщают, что всего за 20 минут воздействия магнитного поля CalBots эффективно заполняли дентинные канальцы, создавая прочные барьеры. Эти микроскопические пробки надежно перекрывали тонкие трубочки в зубе, блокируя доступ раздражителей к нервным волокнам и, следовательно, устраняя боль.

Дальнейшие эксперименты были проведены на животных. У мышей, у которых искусственно была вызвана чувствительность зубов, после применения CalBot наблюдалось полное исчезновение болезненной реакции на холодную воду. Животные снова могли пить воду комнатной температуры без каких-либо неприятных ощущений.

"Это наглядная демонстрация того, чего может добиться наноробототехника и как она может коренным образом изменить здравоохранение в будущем", — подчеркивает профессор Ambareesh Ghosh, один из авторов исследования.

Перспективы и будущее стоматологии

Ученые считают, что этот подход способен обеспечить долгосрочную защиту от зубной боли и даже стать полноценной альтернативой традиционным зубным пастам для чувствительных зубов. Кроме того, данная технология открывает дорогу к новым видам стоматологического лечения, основанным на точной доставке материалов в поврежденные участки зуба.

Три интересных факта о чувствительности зубов: