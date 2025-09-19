Кариес влияет не только на зубы: учёные нашли связь со стрессом и тревогой

Кариес — это не только разрушенные зубы и боль. Новое исследование показало: стоматологические проблемы напрямую связаны с психоэмоциональным состоянием. Об этом "Ленте.ру" рассказал основатель федеральной сети стоматологий "Зубы за один день" Залим Кудаев.

Что показали исследования

Учёные выяснили, что у людей с заболеваниями зубов уровень гормона стресса — кортизола — выше нормы на 18%. Эти данные опубликовал журнал Caries Research.

Параллельно исследование РУДН выявило: студенты с проблемами зубов чаще страдают от тревожности.

"Каждый третий пациент с запущенным кариесом испытывает повышенную тревожность", — отметил Кудаев.

Кроме того, специалисты обнаружили прямую связь между хроническим воспалением дёсен и повышенным уровнем кортизола.

Как зубы влияют на сон и настроение

По словам эксперта, плохие зубы отражаются даже на качестве сна.

"В моей практике немало случаев, когда после успешного лечения пациенты отмечали значительное улучшение сна и общего эмоционального состояния", — рассказал стоматолог.

Исследование РУДН показало: у студентов с проблемами полости рта уровень стрессовых маркеров в 2,5 раза выше, чем у их здоровых сверстников. Работа BMC Oral Health подтвердила: хроническое воспаление при пародонтите напрямую влияет на гормональный фон.

Побочный эффект — меньше радости

Есть и ещё один фактор: психологический. По словам Кудаева, около 70% людей с плохим состоянием зубов стесняются улыбаться и смеяться. А именно эти действия стимулируют выработку эндорфинов — "гормонов счастья".