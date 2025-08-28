Как понять, что пломба установлена неправильно: тревожные признаки

Пломбирование зуба кажется простой процедурой, но ошибки при её проведении могут иметь серьёзные последствия. Ортодонт Марьяна Барагунова из научно-клинического центра EUROKAPPA Clinic в беседе с "Лентой.ру" рассказала, какие скрытые проблемы способен вызвать неправильный прикус после лечения.

Хронические головные боли

Если пломба нарушает правильное смыкание зубов, начинается цепочка изменений в челюстном аппарате.

"Даже минимальное нарушение прикуса способно вызвать перенапряжение жевательных мышц и височно-нижнечелюстного сустава. Это напряжение передается на мышцы головы и шеи, из-за чего возникают головные боли напряжения", — объяснила врач.

Боль и щелчки в челюсти

Неправильная высота зуба после пломбирования приводит к дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. В результате появляются:

щелчки и хруст при жевании,

болезненные ощущения при нагрузке.

Изменение прикуса и проблемы с зубами

Из-за смещённой нагрузки:

эмаль стирается быстрее,

соседние зубы постепенно сдвигаются,

прикус меняется в сторону неправильного.

Влияние на пищеварение

Когда жевать на повреждённой стороне становится больно, человек подсознательно избегает её использования. Это приводит к:

перегрузке противоположной стороны,

неполному измельчению пищи,

проблемам с пищеварением.

Вывод

Даже небольшая ошибка при пломбировании может сказаться не только на зубах, но и на общем состоянии организма. Хронические головные боли, проблемы с суставами и пищеварением — серьёзные причины не откладывать визит к врачу при первых симптомах.