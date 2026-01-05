Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© Mos.ru by Фото: Юлия Иванко is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:24

Туман накрыл Крым плотной завесой: дороги и транспорт попали в зону риска

Экстренное предупреждение из-за тумана объявляют в Крыму — МЧС России

Густой туман в начале января вновь стал фактором повышенного риска для Крыма, особенно с учётом активного движения транспорта после праздничных дней. Ограниченная видимость способна осложнить дорожную обстановку и работу транспорта, поэтому экстренные службы заранее предупредили о возможных последствиях. Об этом сообщает республиканское управление МЧС России.

Экстренное предупреждение на 5 января

На 5 января в Крыму объявлено экстренное предупреждение из-за тумана, который существенно ограничивает видимость. По данным спасательного ведомства, неблагоприятные погодные условия ожидаются в утренние часы и в первой половине дня. Наиболее сложная ситуация прогнозируется в центральной части полуострова.

Согласно информации Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Симферополе видимость в тумане может составлять от 200 до 500 метров. Такие показатели считаются потенциально опасными, особенно для автомобильного транспорта и междугородних перевозок.

Риски для транспорта и дорожной сети

В МЧС отмечают, что туман может привести к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий. При сниженной видимости возрастает риск столкновений, а также затрудняется своевременная реакция водителей на изменение дорожной обстановки. Это особенно актуально в часы утреннего трафика.

Кроме того, неблагоприятные условия способны нарушить транспортное сообщение. Возможны задержки в движении общественного транспорта и сложности при проезде отдельных участков дорог, где туман сочетается с особенностями рельефа и интенсивным движением.

Особое внимание — горным районам

Отдельную обеспокоенность у спасательных служб вызывают горные перевалы. В таких местах туман традиционно держится дольше и отличается большей плотностью, что значительно усложняет проезд. В условиях ограниченной видимости даже опытные водители сталкиваются с дополнительными рисками.

В республиканском управлении МЧС подчёркивают, что ситуация находится на контроле, а экстренное предупреждение введено для минимизации возможных последствий. Ведомство ориентирует службы и население на повышенную осторожность до улучшения погодных условий.

