Тайна Антарктиды раскрыта: ледник отдал останки пропавшего 66 лет назад метеоролога

В Антарктиде, спустя 66 лет после трагической гибели, были обнаружены останки 25-летнего метеоролога Денниса Белла. Ученые из Польши обнаружили останки Белла в тающих льдах ледника Экология на острове Кинг-Джордж. Эта новость стала завершением долгой и трагичной истории, которая началась в 1959 году, когда Белл, будучи сотрудником британской базы, исчез в ледниковой трещине.

По информации Британской антарктической службы (BAS), сотрудники польской станции имени Генрика Арцтовского обнаружили части останков Белла в январе этого года. После обнаружения была сформирована команда специалистов, включающая археолога, геоморфолога, антрополога и гляциолога, которые провели тщательное исследование места находки.

Судебный генетик Дениз Синдеркомб Корт из Королевского колледжа Лондона провела анализ ДНК, который подтвердил, что найденные останки принадлежат Деннису Беллу, сравнив образцы ДНК с образцами, взятыми у его брата и сестры.

Трагический инцидент: история гибели Денниса Белла

Деннис Белл работал метеорологом на британской базе, расположенной на острове Кинг-Джордж, примерно в 120 км от северного побережья Антарктического полуострова. В июле 1959 года, в разгар антарктической зимы, он отправился на ледник вместе со своими коллегами для проведения полевых исследований.

Во время подъема на ледник Белл упал в глубокую трещину. Его напарник попытался спасти его, бросив веревку, но Белл обвязал веревку вокруг пояса, а не вокруг тела. В результате, при попытке вытащить его, веревка оборвалась, и метеоролог погиб.

Вместе с останками были найдены более 200 личных вещей Денниса Белла, включая радиооборудование, лыжные палки, фонарик, наручные часы с гравировкой и шведский нож Mora. Эти предметы являются свидетельством его жизни и работы в Антарктиде. В память о Деннисе Белле мыс на острове Кинг-Джордж был назван Белл-Пойнт.

Реакция семьи и коллег: слова скорби и благодарности

Брат Денниса Белла, Дэвид, выразил свои чувства в связи с обнаружением останков: "Когда мы с моей сестрой Валери узнали, что наш брат найден спустя 66 лет, мы были потрясены и изумлены". Он выразил благодарность британским и польским организациям за помощь и поддержку.

Директор BAS Джейн Фрэнсис отметила: "Хотя он пропал без вести в 1959 году, память о нем продолжает жить среди коллег и в наследии полярных исследований. Это открытие ставит точку в многолетней тайне и напоминает нам о человеческих историях, неразрывно связанных с историей антарктической науки".

Гибель Денниса Белла была описана в книге бывшего директора BAS Вивиана Фукса "О льде и людях" как "особенно трагическая трагедия, которая, как все искренне считали, никогда не должна была произойти, и поэтому она вдвойне тяжела".

Интересные факты об Антарктике:

Антарктида — самый холодный континент на Земле, где температура может опускаться до -89,2 °C.

Антарктида — самый ветреный континент, где скорость ветра может достигать 320 км/ч.

В Антарктиде находится около 90% мировых запасов льда и около 70% запасов пресной воды.

Антарктида — единственный континент, который не принадлежит ни одному государству.

Обнаружение останков Денниса Белла — это важная историческая находка, которая напоминает нам о важности исследований в Антарктике и о людях, посвятивших свою жизнь этой сложной и захватывающей работе. Это событие стало завершением трагической истории и дало возможность семье и коллегам метеоролога почтить его память.