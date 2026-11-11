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190603-A-OQ915-0030 - Exercise Astral Knight 19 kicks off in Slovenia
190603-A-OQ915-0030 - Exercise Astral Knight 19 kicks off in Slovenia
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Марк Ульянов Опубликована сегодня в 12:49

Копенгаген берет курс на масштабное перевооружение: страна готовится к выполнению обязательств перед НАТО

Правительство Дании намерено закупить ракеты большой дальности двух типов, чтобы впервые получить собственный потенциал дальнего удара. Как сообщил министр обороны Йеппе Брус, речь идёт об авиационной ракете Joint Strike Missile норвежской компании Kongsberg и ракете наземного базирования Anthem американской компании Covenant.

Сроки поставок, количество ракет и стоимость закупки официальные лица не раскрывают. О планах объявили на пресс-конференции в Министерстве обороны, о ней сообщил датский телеканал TV 2.

По словам представителей правительства, главная причина закупки — обязательство Копенгагена перед НАТО: к 2030 году Дания должна предоставить альянсу средства для ударов на большую дальность. Таких возможностей у вооружённых сил страны до сих пор не было.

Производство в Германии

Ракеты Anthem для Дании, по всей видимости, будут выпускать в Германии. Covenant объявила о создании производства в Лейпциге и рассчитывает начать выпуск в начале 2027 года. Германия также рассматривает закупку оружия у Covenant: Берлин подтвердил, что ведёт с компанией переговоры, чтобы восполнить нехватку ракет в собственном арсенале.

Производитель продвигает Anthem как более дешёвую альтернативу ракетам конкурентов. По данным агентства Reuters, при серийном производстве руководство компании рассчитывает на цену около полумиллиона долларов за ракету.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

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