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Музыкант Денис Клявер заявил, что у него с женой существует квота на ссоры
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Денис Клявер: у нас с супругой существует квота на конфликты в отношениях

Музыкант Денис Клявер заявил, что у него с женой существует квота на ссоры

Бывший солист группы "Чай вдвоём" Денис Клявер заявил, что у него с женой Ириной есть квота на ссоры в отношениях. Об этом он рассказал Леди Mail.ru.

По словам музыканта, в браке они с супругой установили норму на конфликты. При этом, даже если случается ссора, Денис Клявер и Ирина всегда мирятся.

"Естественно, бывают ссоры и споры, но у нас в этом плане уже выработана квота — кто сколько раз может себе позволить сорваться. В итоге мы всегда миримся, обнимаемся и всё разруливаем", — заявил бывший солист группы.

Напомним, что Денис Клявер познакомился с Ириной в банке, в котором девушка работала юристом. Они состоят в отношениях на протяжении 19 лет. Пара воспитывает сына Даниэля.

Фото: pexels.com/Ylanite Koppens (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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