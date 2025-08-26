Передача генов между видами: как денисовцы и неандертальцы повлияли на первых американцев

Тысячи лет назад предки первых американцев совершили опасный переход через ледяной Берингов пролив в неизведанный мир на новый континент. Новое исследование Университета Колорадо в Боулдере, опубликованное в Science, показало: они несли с собой уникальное генетическое наследие — ДНК вымерших денисовских людей, это могло помочь мигрантам выжить в новых условиях. Это открытие проливает свет на генетическую историю первых американцев и роль древних гоминид в адаптации человека к различным условиям окружающей среды.

Денисовцы — древние родственники современных людей, жившие от России до Океании и Тибетского нагорья. Это вид открыли лишь 15 лет назад, исследовав геном фрагмента кости из Денисовой пещеры в Сибири. Их гены сохранились в геноме современного человека, Homo sapiens. Известно, что денисовцы скрещивались и с неандертальцами, и с сапиенсами. Изучение денисовцев помогает понять генетическую историю человека и взаимодействие между различными видами гоминид.

MUC19: ген иммунитета и концентрация у людей с индейскими корнями

Антропологи из Университета Колорадо в Боулдере (США) изучили геномы людей по всему миру, сосредоточив внимание на гене MUC19, связанном с иммунитетом. Выяснилось, что у людей с индейскими корнями вариант этого гена, происходящий от денисовцев, встречается особенно часто. Тогда как среди центральноевропейцев — лишь у 1%. Ген MUC19, полученный от денисовцев, мог играть важную роль в адаптации первых американцев к новым условиям.

Более того, денисовский участок MUC19 у современных людей окружен ДНК, доставшихся нам от неандертальцев. Вероятно, до переселения в Америку денисовцы передали этот вариант неандертальцам, а те — нашим предкам. Это первый случай, когда прослежено перемещение гена от денисовцев к неандертальцам, а затем к современным людям. Это открытие демонстрирует сложное взаимодействие между различными видами гоминид и передачу генетической информации между ними.

Естественный отбор: закрепление полезного гена и адаптация к новой среде

Уже в Америке естественный отбор закрепил полезный ген, помогавший бороться с новыми патогенами и приспосабливаться к неизвестной среде. Естественный отбор играл важную роль в адаптации первых американцев к новым условиям и распространении полезных генов.

Почему именно этот вариант стал так распространен в Америке, остается загадкой. Ученые предполагают, что он мог давать преимущество в условиях необычной флоры, фауны и болезней. Ген MUC19 мог обеспечивать защиту от новых болезней и помогать адаптироваться к новым источникам пищи.

"Люди разрабатывали новые технологии, учились охотиться и выращивать пищу в новых условиях", — говорит руководитель исследования Фернандо Вильянэа.

Но их тела тоже адаптировались. История индейских популяций — впечатляющий пример биологической и культурной устойчивости. История первых американцев демонстрирует способность человека адаптироваться к различным условиям окружающей среды.

Следующий шаг исследователей — понять, как MUC19 влияет на здоровье современных людей. Изучение влияния гена MUC19 на здоровье может привести к новым методам лечения различных заболеваний.

Интересные факты о денисовцах

Денисовцы были открыты в 2008 году в Денисовой пещере в Сибири.

Денисовцы скрещивались с неандертальцами и Homo sapiens.

Гены денисовцев встречаются у современных жителей Океании и Азии.

В заключение, новое исследование показало, что ДНК денисовцев помогла первым американцам выжить в новом мире. Это открытие проливает свет на генетическую историю человека и роль древних гоминид в адаптации к различным условиям окружающей среды. Дальнейшие исследования влияния гена MUC19 на здоровье могут привести к новым методам лечения различных заболеваний.