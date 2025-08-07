Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кроссовки с тонкой подошвой и джинсы
Кроссовки с тонкой подошвой и джинсы
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 0:20

Как продлить жизнь джинсам: секреты ухода, которые вы могли не знать

Как продлить жизнь джинсам: правильная стирка, хранение и борьба с растянутыми коленками

Джинсы — это не просто удобный элемент одежды, но и настоящая классика гардероба, который можно носить годами. Однако, чтобы они служили долго, нужно правильно за ними ухаживать.

Стирка: как не навредить дениму

Частая стирка — главная угроза для ваших джинсов. Но что делать, если они нуждаются в свежести? Один из способов — повесить джинсы в ванной во время душа или отправить их на ночь в холодильник, предварительно упакованными в пакет. Такой способ помогает избавиться от запахов и бактерий.

Если все-таки пришлось стирать, избегайте горячей воды и обычных порошков. Лучше всего стирать джинсы в теплой воде, вывернув их наизнанку и застегнув все молнии и пуговицы. Используйте гель для стирки денима и забудьте про кондиционер — он разрушает ткань. Сушите джинсы в тени, не на батарее и не под прямыми солнечными лучами.

Как исправить растянутые коленки

Уже растянутые коленки — распространенная проблема джинсов. Чтобы вернуть их форму, распылите теплую воду на проблемные места, затем аккуратно высушите феном, расправив ткань. Для особо сложных случаев можно замочить джинсы в горячей воде на 20 минут и затем сушить в горизонтальном положении.

Хранение: не давайте джинсам растянуться

Не вешайте джинсы за шлевки — это приведет к растяжению ткани. Используйте плечики с зажимами или просто аккуратно складывайте их. Не храните джинсы в полиэтиленовых пакетах, чтобы ткань могла "дышать".

Когда пришло время обновить гардероб

Даже при самом лучшем уходе джинсы когда-нибудь износятся. Если появились дыры, ткань стала прозрачной, а швы расходятся — пора прощаться с ними. Но не спешите выбрасывать старые джинсы! Их можно переработать в стильные шорты, сумку или коврик.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

10 простых правил для поддержания порядка и уюта в вашем доме вчера в 16:45

Ваша квартира в порядке за 10 шагов: что вам нужно сделать прямо сейчас

Узнайте 10 простых правил, которые помогут вам избавиться от беспорядка и создать гармонию в доме. Поддержите порядок и наслаждайтесь чистотой каждый день!

Читать полностью » Уют и стиль: 5 правил для создания гармоничного интерьера вчера в 15:38

Порядок не всегда уют: как избежать ошибок при организации пространства в доме

Узнайте, как создать уютный и элегантный интерьер в вашем доме, следуя простым правилам, которые сделают пространство комфортным и гармоничным.

Читать полностью » Какой потолок не прощает влага в ванной: история одного глупого выбора вчера в 14:04

Сэкономил на потолке — теперь каждый день нюхаю сырость: глупая ошибка, которую больше не повторю

Потолок в ванной кажется пустяком, пока на нём не появляется грибок, трещины и запах сырости. Я выбрал не тот — и теперь знаю, чего делать нельзя.

Читать полностью » Фартук на кухне с газом: что отвалится и почернеет вчера в 13:02

Поставили модный фартук — и пожалели: краска слезла, стекло треснуло, жир не отмывается

Газовая плита — это не только готовка, но и ежедневное испытание для кухонного фартука. Рассказываю, какие материалы точно не выдержат жар и жир.

Читать полностью » Потолок в ванной: почему все выбирают вагонку вчера в 12:59

Потолок в ванной без плесени: чем лучше всего закрыть неровную плиту

Чем покрыть потолок в ванной, чтобы он не покрылся плесенью? Почему почти все делают вагонку? Разбираемся, что реально работает в условиях сырости.

Читать полностью » Потолок на кухне с газом: что точно не подойдёт вчера в 11:57

Когда газовая плита греет: как не ошибиться с кухонным потолком

Газовая плита — испытание для потолка. Рассказываю, какой материал выбрать для кухни в старом доме, чтобы не пожелтел, не вспух и не отвалился через год.

Читать полностью » Почему я отказался от матового потолка в хрущевке вчера в 10:54

Один приём с потолком — и хрущёвка больше не кажется тесной: вот что спасло мою комнату

Потолок в хрущёвке — задача с нюансами. Рассказываю, как я выбрал минималистичный натяжной полуглянцевый потолок и зачем отказался от матовой поверхности.

Читать полностью » Натяжной или гипсокартон: какой потолок проще для хрущёвки вчера в 9:52

Пыль, трещины и 50 кг на плечах: почему гипсокартон в хрущёвке — не всегда хорошая идея

Что лучше для хрущёвки — натяжной потолок или гипсокартон? Разбираюсь на личном опыте: по весу, сложности монтажа и удобству для старых стен и перекрытий.

Читать полностью »

Новости
Еда

Рецепт домашней куриной ветчины: как приготовить за 1,5 часа с минимальным набором ингредиентов
Садоводство

Лекарственные травы Калмыкии: какие сажать весной и осенью?
Еда

Университет RMIT: биоуголь из кофейной гущи снижает потребление песка в строительстве
Наука и технологии

Китай и Россия создадут лунный ядерный реактор к 2036 году — подписан меморандум
Туризм

Что посмотреть в Улан-Удэ: памятники, буддийские дацаны и термальные источники
Питомцы

Собаки чаще болеют летом: названы симптомы, требующие визита к ветеринару
Культура и шоу-бизнес

Сценарий "Бэтмена 2" завершён — DC подтвердили запуск съёмок в 2026 году
Красота и здоровье

Почему зубы желтеют: стоматолог Давидян объяснил причины и способы восстановления белизны
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru