Джинсы садятся на размер из-за одной кнопки стиральной машины — ошибка, которую совершают все
Джинсовая одежда — одна из самых любимых и универсальных. В гардеробе почти у каждого найдутся джинсы, куртка или рубашка из денима. Но именно с этими вещами часто возникают проблемы: цвет тускнеет, ткань садится, появляются некрасивые заломы. Причина — неправильный уход. Разберём, как стирать джинсы в машине и вручную, какое средство выбрать и чего точно не стоит делать.
Джинсы и стирка: базовые факты
Первоначально деним был создан как ткань для рабочих. Он был грубым и сверхпрочным, поэтому стирки не боялся. Современные джинсы стали мягче и удобнее, в состав добавляют эластан и полиэстер, а окрашивание нередко оказывается неустойчивым. Поэтому отношение к стирке поменялось: теперь джинсы можно повредить, если игнорировать правила.
Сравнение разных видов джинсы
|Вид денима
|Особенности
|Уход
|100% хлопок
|Плотный, жесткий, почти не тянется
|Терпит частую стирку, но садится в горячей воде
|Хлопок + эластан
|Эластичный, комфортный
|Стирают только в щадящем режиме, избегают высоких температур
|Цветной или выбеленный деним
|Яркий или светлый оттенок
|Требует специальных гелей для сохранения цвета
|Декорированный (стразы, аппликации)
|Уязвим к механическому воздействию
|Стирается в мешке или вручную
Как часто стирать джинсы
Сколько раз можно надеть джинсы до стирки? На этот счёт мнения расходятся. Кто-то кидает их в машинку после каждой носки, другие уверяют, что правильно носить без стирки месяцами, удаляя запах заморозкой в холодильнике. Истина посередине: частота зависит от интенсивности использования, пятен и запаха. В конце сезона перед хранением джинсы обязательно стирают.
Советы шаг за шагом: как стирать в машинке
-
Выньте всё из карманов, застегните пуговицы и молнии.
-
Выверните изделие наизнанку.
-
Если есть пятна, обработайте их мягким пятновыводителем.
-
Загрузите джинсы в барабан не более чем наполовину.
-
Используйте гель для цветных или тёмных вещей.
-
Выберите программу "Хлопок" или "Деликат" на 30-40°C.
-
Отжим — максимум 800 об/мин.
-
После стирки выньте вещи сразу, чтобы не появились заломы.
Советы шаг за шагом: ручная стирка
-
Наполните ванну водой до 40°C.
-
Растворите жидкий гель.
-
Выверните джинсы и замочите на полчаса.
-
Лёгкими движениями разомните ткань руками.
-
Слейте воду и несколько раз тщательно прополощите.
-
Слегка отожмите, не перекручивая.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Горячая вода (80-90°C) → джинсы садятся на размер → всегда стирайте при 30-40°C.
-
Сушка в машине → ткань деформируется, теряет эластичность → сушите на воздухе, в тени.
-
Смешивание моющих средств с уксусом или солью → повреждение ткани и цвета → используйте гели с пометкой "для джинсов".
-
Чрезмерно частые стирки → ткань истончается, теряется форма → стирайте только при загрязнении.
А что если…
А что если джинсы стали неприятно пахнуть, но стирать их не хочется? Можно освежить ткань: повесить на балконе на ночь или на сутки убрать в морозильник. Это поможет убрать запах без лишнего износа.
Плюсы и минусы стирки джинсов
|Плюсы
|Минусы
|Чистота и свежесть
|Потеря цвета
|Гигиеничность
|Усадка при высокой температуре
|Удаление пятен
|Износ ткани при частых стирках
|Подготовка к хранению
|Риск деформации при сушке
FAQ
Как выбрать моющее средство для джинсов?
Лучше всего использовать специальные гели для денима или гели для цветных вещей. Для белых моделей — средства для белого белья с кислородным отбеливателем.
Можно ли стирать джинсы с другой одеждой?
Желательно отдельно, особенно новые тёмные модели: они линяют и могут испортить светлые вещи.
Сколько стоят специальные гели для джинсов?
Цена колеблется от 250 до 600 рублей в зависимости от бренда и объёма.
Мифы и правда
-
Миф: джинсы нельзя стирать вовсе.
Правда: стирать можно, но правильно и не слишком часто.
-
Миф: соль закрепляет цвет.
Правда: современные красители не требуют такой обработки.
-
Миф: отжим всегда портит ткань.
Правда: при скорости до 800 об/мин джинсы сохраняют форму.
3 интересных факта
-
В некоторых странах принято стирать джинсы в холодной морской воде.
-
Первые джинсы носили золотодобытчики в США в XIX веке, они стирали их прямо в реках.
-
Модные дизайнеры советуют не стирать новые джинсы хотя бы месяц после покупки, чтобы ткань "села" по фигуре.
Исторический контекст
-
XIX век — джинсы из грубого хлопка служат спецодеждой.
-
XX век — деним становится элементом массовой моды, появляются синие джинсы "Левис".
-
XXI век — ткань стала мягче и разнообразнее, появились стрейч-модели и новые способы окрашивания.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru