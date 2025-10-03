Джинсы садятся на размер из-за одной кнопки стиральной машины — ошибка, которую совершают все

Джинсовая одежда — одна из самых любимых и универсальных. В гардеробе почти у каждого найдутся джинсы, куртка или рубашка из денима. Но именно с этими вещами часто возникают проблемы: цвет тускнеет, ткань садится, появляются некрасивые заломы. Причина — неправильный уход. Разберём, как стирать джинсы в машине и вручную, какое средство выбрать и чего точно не стоит делать.

Джинсы и стирка: базовые факты

Первоначально деним был создан как ткань для рабочих. Он был грубым и сверхпрочным, поэтому стирки не боялся. Современные джинсы стали мягче и удобнее, в состав добавляют эластан и полиэстер, а окрашивание нередко оказывается неустойчивым. Поэтому отношение к стирке поменялось: теперь джинсы можно повредить, если игнорировать правила.

Сравнение разных видов джинсы