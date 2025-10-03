Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Рыжая девушка в джинсах
Рыжая девушка в джинсах
© Freepik by cookie_studio is licensed under Public domain
Главная / Дом
Ксения Заярнюк Опубликована вчера в 23:24

Джинсы садятся на размер из-за одной кнопки стиральной машины — ошибка, которую совершают все

Частота стирки джинсов: дизайнеры советуют не стирать новые модели месяц после покупки

Джинсовая одежда — одна из самых любимых и универсальных. В гардеробе почти у каждого найдутся джинсы, куртка или рубашка из денима. Но именно с этими вещами часто возникают проблемы: цвет тускнеет, ткань садится, появляются некрасивые заломы. Причина — неправильный уход. Разберём, как стирать джинсы в машине и вручную, какое средство выбрать и чего точно не стоит делать.

Джинсы и стирка: базовые факты

Первоначально деним был создан как ткань для рабочих. Он был грубым и сверхпрочным, поэтому стирки не боялся. Современные джинсы стали мягче и удобнее, в состав добавляют эластан и полиэстер, а окрашивание нередко оказывается неустойчивым. Поэтому отношение к стирке поменялось: теперь джинсы можно повредить, если игнорировать правила.

Сравнение разных видов джинсы

Вид денима Особенности Уход
100% хлопок Плотный, жесткий, почти не тянется Терпит частую стирку, но садится в горячей воде
Хлопок + эластан Эластичный, комфортный Стирают только в щадящем режиме, избегают высоких температур
Цветной или выбеленный деним Яркий или светлый оттенок Требует специальных гелей для сохранения цвета
Декорированный (стразы, аппликации) Уязвим к механическому воздействию Стирается в мешке или вручную

Как часто стирать джинсы

Сколько раз можно надеть джинсы до стирки? На этот счёт мнения расходятся. Кто-то кидает их в машинку после каждой носки, другие уверяют, что правильно носить без стирки месяцами, удаляя запах заморозкой в холодильнике. Истина посередине: частота зависит от интенсивности использования, пятен и запаха. В конце сезона перед хранением джинсы обязательно стирают.

Советы шаг за шагом: как стирать в машинке

  1. Выньте всё из карманов, застегните пуговицы и молнии.

  2. Выверните изделие наизнанку.

  3. Если есть пятна, обработайте их мягким пятновыводителем.

  4. Загрузите джинсы в барабан не более чем наполовину.

  5. Используйте гель для цветных или тёмных вещей.

  6. Выберите программу "Хлопок" или "Деликат" на 30-40°C.

  7. Отжим — максимум 800 об/мин.

  8. После стирки выньте вещи сразу, чтобы не появились заломы.

Советы шаг за шагом: ручная стирка

  1. Наполните ванну водой до 40°C.

  2. Растворите жидкий гель.

  3. Выверните джинсы и замочите на полчаса.

  4. Лёгкими движениями разомните ткань руками.

  5. Слейте воду и несколько раз тщательно прополощите.

  6. Слегка отожмите, не перекручивая.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Горячая вода (80-90°C) → джинсы садятся на размер → всегда стирайте при 30-40°C.

  • Сушка в машине → ткань деформируется, теряет эластичность → сушите на воздухе, в тени.

  • Смешивание моющих средств с уксусом или солью → повреждение ткани и цвета → используйте гели с пометкой "для джинсов".

  • Чрезмерно частые стирки → ткань истончается, теряется форма → стирайте только при загрязнении.

А что если…

А что если джинсы стали неприятно пахнуть, но стирать их не хочется? Можно освежить ткань: повесить на балконе на ночь или на сутки убрать в морозильник. Это поможет убрать запах без лишнего износа.

Плюсы и минусы стирки джинсов

Плюсы Минусы
Чистота и свежесть Потеря цвета
Гигиеничность Усадка при высокой температуре
Удаление пятен Износ ткани при частых стирках
Подготовка к хранению Риск деформации при сушке

FAQ

Как выбрать моющее средство для джинсов?
Лучше всего использовать специальные гели для денима или гели для цветных вещей. Для белых моделей — средства для белого белья с кислородным отбеливателем.

Можно ли стирать джинсы с другой одеждой?
Желательно отдельно, особенно новые тёмные модели: они линяют и могут испортить светлые вещи.

Сколько стоят специальные гели для джинсов?
Цена колеблется от 250 до 600 рублей в зависимости от бренда и объёма.

Мифы и правда

  • Миф: джинсы нельзя стирать вовсе.
    Правда: стирать можно, но правильно и не слишком часто.

  • Миф: соль закрепляет цвет.
    Правда: современные красители не требуют такой обработки.

  • Миф: отжим всегда портит ткань.
    Правда: при скорости до 800 об/мин джинсы сохраняют форму.

3 интересных факта

  1. В некоторых странах принято стирать джинсы в холодной морской воде.

  2. Первые джинсы носили золотодобытчики в США в XIX веке, они стирали их прямо в реках.

  3. Модные дизайнеры советуют не стирать новые джинсы хотя бы месяц после покупки, чтобы ткань "села" по фигуре.

Исторический контекст

  1. XIX век — джинсы из грубого хлопка служат спецодеждой.

  2. XX век — деним становится элементом массовой моды, появляются синие джинсы "Левис".

  3. XXI век — ткань стала мягче и разнообразнее, появились стрейч-модели и новые способы окрашивания.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Вощёная бумага защищает кухонные шкафы и холодильник от пыли и жира сегодня в 15:04

Кухня липнет, как бы ни мыли? Один рулон решает проблему на месяцы

Простой предмет, который есть на каждой кухне, может избавить вас от липкой пыли и лишней уборки. Узнайте неожиданный способ его применения.

Читать полностью » Ламинат против паркета и плитки: сравнение стоимости и долговечности сегодня в 14:55

Ламинат, паркет или плитка: что выбрать, чтобы не пожалеть после ремонта

Ламинат, паркет или плитка — что выбрать? Эксперты объясняют плюсы и минусы популярных покрытий и рассказывают, какие материалы подходят для разных комнат.

Читать полностью » Купить или арендовать квартиру: эксперт назвал плюсы и минусы сегодня в 13:53

Купить или арендовать: главный квартирный вопрос 2025 года

Купить или арендовать жильё? Эксперты объясняют плюсы и минусы каждого варианта и рассказывают, как принять решение в условиях нестабильной экономики.

Читать полностью » Методы оценки квартиры: риелтор, оценщик или онлайн-калькулятор сегодня в 12:51

Реальная стоимость квартиры: почему цена в объявлении не совпадает с ценой сделки

Рыночная цена квартиры отличается от кадастровой и ожиданий продавца. Узнайте, как реально оценить жильё и какие факторы формируют стоимость.

Читать полностью » Ошибки при накоплении на жильё: что мешает отложить деньги быстрее сегодня в 11:49

Покупка жилья без долгов: 6 шагов, которые помогут накопить на квартиру быстрее

Копить на квартиру сложно, но реально. Эксперты советуют, как планировать бюджет, где хранить деньги и каких ошибок избегать.

Читать полностью » Рабочее место для ребёнка: выбор стола, стула и правильного освещения сегодня в 10:44

Рабочее место школьника: уголок, где знания усваиваются легче

Рабочее место школьника должно быть удобным и мотивирующим. Узнайте, как выбрать стол, стул и освещение, чтобы сохранить здоровье и внимание ребёнка.

Читать полностью » Перепланировка квартиры: 6 шагов к идеальной планировке и уютному интерьеру сегодня в 9:42

6 шагов к идеальной планировке: инструкция, которая сэкономит нервы и деньги

Перепланировка квартиры может превратить тесное жильё в удобное пространство. Узнайте пошаговую схему и советы по созданию идеальной планировки.

Читать полностью » Альтернативы ипотеке: субсидии, кооперативы и региональные программы сегодня в 8:38

Когда дом обходится дешевле квартиры: неожиданные варианты без ипотеки

Построить дом можно и без ипотеки. Узнайте, какие программы, субсидии и альтернативные механизмы позволяют реализовать мечту о собственном жилье.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Великий герцог Люксембурга Анри отрёкся от престола в пользу сына Гийома
Еда

Ткемали подают к баранине и свинине, аджику — к свинине и баранине, йогуртовый соус — к курице
Наука

В Баварии нашли древнейшее кладбище с 22 захоронениями возрастом 4000 лет
Питомцы

Ветеринар Василий Писковой: нитки в желудке кошки могут привести к срочной операции
Авто и мото

В 70% случаев парковку под знаком Служебный транспорт можно считать законной
Красота и здоровье

Немецкие учёные: ходьба усиливает слух и помогает лучше различать звуки
Туризм

Власти Таиланда предложили стресс-тесты для туристов на границе
Авто и мото

70% случаев мошенничества при покупке авто связаны с неправильной передачей денег
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet