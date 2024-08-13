Немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, основавший файлообменники Megaupload и Mega, высказался в соцсетях, что средства, которые Вашингтон потратил на поддержку Украины, могли бы быть использованы для решения проблемы бездомности в США.
Он привел в пример заявление бывшего президента США Дональда Трампа о том, что правительство израсходовало 250 миллиардов долларов на Украину, не достигнув значительных результатов.
По мнению Доткома, эти средства могли бы обеспечить по 250 тысяч долларов одному миллиону человек, что помогло бы справиться с дефицитом жилья, тогда как многие украинские чиновники теперь обладают дорогими автомобилями.
Недавно США объявили о выделении очередного пакета военной помощи Украине на сумму 125 миллионов долларов. В этот пакет входят зенитные ракеты Stinger, боеприпасы для РЗСО HIMARS, артиллерия калибра 105 и 155 миллиметров, ракеты TOW, противотанковые системы Javelin и AT-4, а также санитарные машины и боеприпасы для стрелкового оружия. Кроме того, Киеву было предоставлено оборудование для подрывной деятельности.
Россия утверждает, что поставки вооружений Украине осложняют достижение мира и вовлекают страны НАТО в конфликт, что является крайне рискованным шагом. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с оружием для Украины Россия будет считать законной целью.
Он утверждал, что США и НАТО активно вовлечены в конфликт, не только за счет поставок вооружений, но и путем подготовки украинских военных в Великобритании, Германии, Италии и других странах. Кремль выражал мнение, что насыщение Украины западным оружием не способствует началу переговоров и может иметь негативные последствия.
Фото: www. flickr. com/California National Guard (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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