Биткойн
Биткойн
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:22

Деньги уходят в цифровую бездну: отсутствие регулирования превращает криптосферу в территорию невидимых оборотов

Регулирование криптовалют усложнит схемы анонимизации денег — Евгений Машаров

Высказывания о перспективах регулирования криптовалют вновь оказались в центре обсуждения экономистов и законодателей. На этот раз тему поднял член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров, чьи оценки приводятся ТАСС. Он уверен, что правовое оформление цифровых активов могло бы изменить структуру денежных потоков и уменьшить долю теневого оборота.

Возможности для обеления экономики

По словам Евгения Машарова, в России отсутствуют официальные механизмы пополнения и вывода средств с криптовалютных кошельков, за исключением операций с наличными. Это стало причиной формирования масштабного неучтенного денежного оборота, проходящего через криптообменные сервисы. Там ежедневно обрабатываются суммы, которые не отслеживаются государством и фактически находятся вне регулируемого сектора.

Он убеждён, что государственный подход к цифровым активам мог бы изменить ситуацию. Легализация таких операций, по мнению эксперта, дала бы возможность контролировать этот сегмент рынка и создать дополнительные налоговые поступления, что особенно важно в условиях растущей цифровизации финансовой сферы.

Предотвращение мошенничества

В своих комментариях Машаров подчеркивает связь нелегального оборота наличности с телефонным мошенничеством. Неучтенные денежные потоки позволяют злоумышленникам скрывать происхождение похищенных средств, используя криптовалютные сервисы как инструмент анонимизации. Введение прозрачных правил могло бы пресечь такие схемы и сократить объем криминальных операций, связанных с цифровыми транзакциями.

Он отметил это особо, приводя прямую цитату:

"Одним из факторов обеления национальной экономики и контроля за оборотом наличных средств стало бы регулирование криптовалют", — сказал Евгений Машаров.

Также эксперт считает, что официальный статус цифровых активов позволил бы лучше отслеживать маршруты движения средств и повысить эффективность борьбы с финансовыми преступлениями.

Государственная позиция

Тема легализации и контроля денежных потоков ранее звучала и на уровне федеральной власти. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по нацпроектам и стратегическому развитию поручил профильным ведомствам уделить системное внимание обелению экономики. Он указал на необходимость устранить нелегальный оборот продукции как на розничных и оптовых рынках, так и в цифровой среде.

Сигнал, прозвучавший от главы государства, усилил внимание к инструментам, которые способны сделать финансовые операции более прозрачными. Предложение экспертов рассматривать криптовалютное регулирование как часть этого курса вписывается в общую государственную стратегию по сокращению "серых" потоков и повышению контроля в цифровых сегментах экономики.

