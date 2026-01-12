Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
студенты
студенты
© Администрация Главы Республики Карелия is licensed under public domain
Главная / Общество
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:28

Деньги приходят не только из вуза: профсоюзы добавляют поддержку, если знать входной билет

Соцстипендию дают детям-сиротам и оставшимся без попечения — DEITA.RU

Студенческие выплаты в России не ограничиваются "обычной" стипендией: для многих категорий предусмотрены доплаты и льготы, которые могут заметно увеличить ежемесячную поддержку. Об этом сообщает ИА DEITA.RU. В перечень входят как повышенные стипендии за результаты в учёбе, так и социальные выплаты, не зависящие от оценок.

Какие стипендии действуют

В системе поддержки предусмотрены повышенные стипендии за успеваемость, особые достижения и отдельная категория — социальные стипендии. Социальная стипендия назначается вне зависимости от того, какие оценки студент получает на сессии. Это отличает её от выплат, завязанных на академические результаты.

Право на социальные выплаты предусмотрено, в частности, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Также выплаты положены студентам, у которых в период обучения умерли оба родителя или единственный родитель. Отдельно в списке названы студенты с инвалидностью, а также пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

Кому доплачивают и какие условия важны

Дополнительные деньги, как указано в материале, предусмотрены ветеранам боевых действий и контрактникам, проходившим службу в течение трёх лет. При этом нормативной суммы "сверху" государство не устанавливает. Зафиксирован только нижний порог — 3104 рубля.

Оценки во время сессии на назначение социальной стипендии не влияют. Но предусмотрен механизм повышения: если получатель социальной стипендии закрывает сессию без троек, выплата становится больше. Такая повышенная выплата действует в течение одного года.

Льготы для работающих студентов и поддержка семей

Отдельные возможности есть у студентов, которые совмещают учёбу и работу. Как уточняет финансовый маркетплейс Банки.ру, работающие студенты могут оформить учебный отпуск вне зависимости от графика отпусков компании. Помимо этого, поддержку студентам оказывают профсоюзы, но для получения помощи требуется вступление.

Льготы затрагивают и родителей студентов. Если ребёнок учится на очном отделении и не достиг 23 лет, родители могут оформить налоговый вычет. В материале отмечается, что это позволяет уменьшить ставку НДФЛ через работодателя как за несовершеннолетнего ребёнка.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Объем рынка промышленных роботов в России составил 7 86 млрд рублей — Ъ сегодня в 7:48
Требования к локализации тормозят рост: как благие намерения мешают российской робототехнике

Рынок промышленных роботов в России растет двузначными темпами, но для прорыва к 2030 году отрасли потребуются триллионные инвестиции.

Читать полностью » Число санаториев в России сократилось до 1695 к концу 2025 года — Кокорев сегодня в 7:45
Эксперты бьют тревогу: строительство новых санаториев в России стало невыгодным

Число санаториев в России продолжает снижаться, несмотря на растущий спрос. Почему девелоперы считают новое строительство невыгодным?

Читать полностью » Публикация сторис из чужой квартиры нарушает право на частную жизнь — юрист Русяев сегодня в 7:35
Хозяин квартиры может потребовать миллион: что грозит за видео из чужого интерьера

Сторис из чужой квартиры могут привести не только к конфликту, но и к уголовному делу. Юрист объяснил, где проходит опасная грань.

Читать полностью » Билеты на миллион чаще всего покупали 3 и 7 числа каждого месяца — Минфин РФ сегодня в 7:21
Ваша суббота может стоить миллион: лотерейный оператор раскрыл самый удачный день недели

Анализ лотерейных выигрышей выявил конкретные даты и дни недели, когда будущие миллионеры чаще всего покупали билеты.

Читать полностью » Ozon проводит повторную проверку опасных ветеринарных препаратов — ТАСС сегодня в 7:18
Не наркотики, но действует так же: почему ветеринарные лекарства стали хитом у подростков

Сообщения об отравлениях подростков заставили маркетплейс срочно скрыть ветеринарные препараты. Что именно вызвало проверку?

Читать полностью » Крайний срок оплаты ЖКХ перенесли на 15 число каждого месяца — Колунов сегодня в 7:13
Последний срок оплаты ЖКХ сдвинули на пять дней: новый закон вступит в марте

С 1 марта в России меняется крайний срок оплаты услуг ЖКХ. Почему власти решили сдвинуть дату и как это повлияет на плательщиков?

Читать полностью » Работодатели смогут направлять сотрудников к психиатру с 2026 года — РИАН сегодня в 7:11
Ваше здоровье — ваша работа: как изменения в законе переплетут медосмотр и трудовой договор

С 2026 года работодатели смогут направлять сотрудников на психиатрическое освидетельствование. В каких случаях это возможно и чем грозит работнику?

Читать полностью » Мошенники маскируют фишинг под перевод на Outlook Web 2026 — РИА Новости сегодня в 7:08
Срочное обновление превращается в ловушку: рассылка про Outlook заставляет людей отдавать доступ сами

Мошенники рассылают письма про "Outlook Web 2026" и просят обновить данные по ссылке. Эксперт объяснил, какие предлоги чаще всего используют.

Читать полностью »

Новости
Экономика
Нетто-отбор газа из ПХГ Европы превысил 30 млрд куб. м — GIE
Экономика
Индекс Мосбиржи на старте сессии снизился до 2 710,34 пункта — Мосбиржа
Происшествия
Число погибших при оползне на полигоне в Себу выросло до 8 — ABS-CBN News
Красота и здоровье
По медицинским показателям состояние двух девочек остаётся средним — Минздрав региона
Туризм
Lightwater Valley: британский парк аттракционов возвращается с обновлёнными аттракционами
Еда
Лимонный сок замедляет потемнение авокадо — кулинары
Общество
Пенсионный балл с января 2026 стоит 65 600 рублей — DEITA.RU
Экономика
Бюджет Новосибирской области недополучил 24,5 млрд руб доходов в 2025 — ТАСС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet