Деньги приходят не только из вуза: профсоюзы добавляют поддержку, если знать входной билет

Студенческие выплаты в России не ограничиваются "обычной" стипендией: для многих категорий предусмотрены доплаты и льготы, которые могут заметно увеличить ежемесячную поддержку. Об этом сообщает ИА DEITA.RU. В перечень входят как повышенные стипендии за результаты в учёбе, так и социальные выплаты, не зависящие от оценок.

Какие стипендии действуют

В системе поддержки предусмотрены повышенные стипендии за успеваемость, особые достижения и отдельная категория — социальные стипендии. Социальная стипендия назначается вне зависимости от того, какие оценки студент получает на сессии. Это отличает её от выплат, завязанных на академические результаты.

Право на социальные выплаты предусмотрено, в частности, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Также выплаты положены студентам, у которых в период обучения умерли оба родителя или единственный родитель. Отдельно в списке названы студенты с инвалидностью, а также пострадавшие в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф, вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

Кому доплачивают и какие условия важны

Дополнительные деньги, как указано в материале, предусмотрены ветеранам боевых действий и контрактникам, проходившим службу в течение трёх лет. При этом нормативной суммы "сверху" государство не устанавливает. Зафиксирован только нижний порог — 3104 рубля.

Оценки во время сессии на назначение социальной стипендии не влияют. Но предусмотрен механизм повышения: если получатель социальной стипендии закрывает сессию без троек, выплата становится больше. Такая повышенная выплата действует в течение одного года.

Льготы для работающих студентов и поддержка семей

Отдельные возможности есть у студентов, которые совмещают учёбу и работу. Как уточняет финансовый маркетплейс Банки.ру, работающие студенты могут оформить учебный отпуск вне зависимости от графика отпусков компании. Помимо этого, поддержку студентам оказывают профсоюзы, но для получения помощи требуется вступление.

Льготы затрагивают и родителей студентов. Если ребёнок учится на очном отделении и не достиг 23 лет, родители могут оформить налоговый вычет. В материале отмечается, что это позволяет уменьшить ставку НДФЛ через работодателя как за несовершеннолетнего ребёнка.