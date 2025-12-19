Сотни тысяч от государства — и ни рубля в реальности: как мошенники россиян ловят на Новый год

В преддверии новогодних праздников мошенники усилили активность, играя на ожидании финансовых "чудес" и социальных выплат. Россиянам рассылают письма и сообщения о якобы положенных дивидендах от государственных структур, которые на самом деле не существуют. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специалистов в сфере кибербезопасности.

Новая волна фишинга перед праздниками

Как рассказали в Angara Security, в конце года зафиксирован резкий всплеск фишинговых атак с использованием социальной и новогодней тематики. Злоумышленники обещают гражданам праздничные бонусы и регулярные выплаты в сотни тысяч рублей, прикрываясь именами вымышленных государственных фондов и компаний.

"Накануне Нового года в России резко активизировались мошенники, обещающие гражданам праздничные бонусы и ежемесячные выплаты в сотни тысяч рублей от имени несуществующих государственных фондов и компаний", — сообщили в компании Angara Security.

По данным экспертов, такие рассылки активно распространяются через социальные сети, мессенджеры и поддельные сайты, маскирующиеся под СМИ.

Какие схемы используют злоумышленники

Мошенники задействуют сразу несколько инфоповодов для привлечения внимания. В частности, они сообщают о якобы созданном "Государственном фонде доходов от экспорта нефти и газа", а также о выплатах от имени инвестиционной компании газовой корпорации через фиктивную платформу "ГазИнвест" (Gazinvest).

Для повышения доверия аферисты используют названия реальных организаций и утверждают, что подобные выплаты якобы "прописаны в новой Конституции России" и действуют с 1 октября 2025 года. Потенциальным жертвам обещают ежемесячные "дивиденды" в размере от 75 000 до 290 000 рублей для россиян, родившихся до 1999 года.

Как выманивают данные и деньги

Чтобы "уточнить сумму" и "присоединиться к программе", пользователям предлагают выбрать дату рождения и ввести персональные данные. Дополнительно мошенники пытаются создать ощущение эксклюзивности, заявляя, что выплаты якобы недоступны, например, для официально безработных.

Эксперты подчеркивают, что цель подобных схем — не только прямое хищение денег. Собранные персональные данные могут использоваться для оформления кредитов и других финансовых операций на имя жертвы.

"Сегодня мы наблюдаем новогодний всплеск активности: мошенники цинично используют ожидание чуда, чтобы завлечь граждан, преимущественно среднего и старшего возраста", — отметили в Angara Security.

Как защитить себя

Специалисты напоминают, что достоверную информацию о социальных выплатах следует проверять исключительно на портале "Госуслуги" или при обращении в МФЦ. Вводить личные данные на сомнительных сайтах и переходить по ссылкам из неизвестных источников крайне опасно.

Эксперты советуют критически относиться к любым сообщениям о "гарантированных дивидендах" и тщательно проверять подлинность источников, особенно в период массовых праздничных рассылок.