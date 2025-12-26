Деньги есть, а покупательной силы всё меньше: тревожный тренд становится устойчивым

Покупательная способность сбережений россиян продолжит снижаться, поскольку денежные власти не заинтересованы в изменении текущей модели. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на заявление российского экономиста Михаила Хазина. По его оценке, происходящее напрямую связано с системными проблемами в экономической политике.

Причины обесценивания рубля и роста цен

Экономист связывает ослабление рубля и ускорение инфляции с одной ключевой причиной — дефицитом доступных денег для развития реального сектора экономики. По его словам, российская экономика в настоящий момент недоинвестирована примерно на 25%, что существенно ограничивает возможности для расширения производства и насыщения внутреннего рынка товарами.

Как отмечает Михаил Хазин, значительная часть финансовых ресурсов, необходимых для нормального функционирования экономики, фактически отсутствует. Он подчеркивает, что речь идет не о естественных рыночных процессах, а об искусственно созданных ограничениях.

Роль кредитной политики

Отдельное внимание экономист уделяет действиям Центробанка. По его мнению, отсутствие дешевых кредитов для производственного сектора становится одним из ключевых тормозов экономического роста. Предприятия лишены возможности привлекать ресурсы на приемлемых условиях, что сдерживает выпуск продукции и инвестиционную активность.

В результате внутренний рынок не получает достаточного объема товаров народного потребления. Часть продукции приходится закупать за рубежом, что усиливает зависимость от внешних факторов и делает экономику более уязвимой к глобальным ценовым колебаниям.

Последствия для граждан

На фоне мирового роста инфляции это приводит к ускоренному удорожанию большинства товаров. По оценке Хазина, именно сочетание внутреннего дефицита продукции и внешних инфляционных процессов наиболее болезненно отражается на доходах и сбережениях граждан.

В такой ситуации накопления населения, даже при формальном сохранении номинальной стоимости, постепенно теряют свою реальную ценность. Это, как считает экономист, является прямым следствием выбранной финансово-кредитной политики.