Карманные деньги как школа жизни: как научить ребенка ценить финансы

Ребенку важно давать возможность самостоятельно решать, на что потратить карманные деньги, но при этом обсуждать траты с родителями, отметила детский клинический психолог, кандидат психологических наук Елена Морозова. О финансовом воспитании детей специалист рассказала в комментарии NewsInfo.

По словам психолога, начинать давать ребенку деньги можно уже в школьном возрасте, когда у него появляются собственные мелкие расходы. Эксперт подчеркнула, что важно заранее обсудить, на что и сколько он может тратить, а также определить границы помощи.

"Если он перетратил, то какое-то время должен остаться без финансирования, чтобы это его учило немножко распределять и понимать цену деньгам", — отметила Морозова.

Она добавила, что у ребенка должна быть возможность выбирать, на что направить деньги, и при этом учиться планировать. Родителям, по мнению специалиста, следует обсуждать с детьми финансовые решения без давления и манипуляций.