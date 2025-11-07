Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
ребенок с копилкой
ребенок с копилкой
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Общество
Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:12

Карманные деньги как школа жизни: как научить ребенка ценить финансы

Психолог Морозова объяснила, когда начинать давать ребенку карманные деньги

Ребенку важно давать возможность самостоятельно решать, на что потратить карманные деньги, но при этом обсуждать траты с родителями, отметила детский клинический психолог, кандидат психологических наук Елена Морозова. О финансовом воспитании детей специалист рассказала в комментарии NewsInfo.

По словам психолога, начинать давать ребенку деньги можно уже в школьном возрасте, когда у него появляются собственные мелкие расходы. Эксперт подчеркнула, что важно заранее обсудить, на что и сколько он может тратить, а также определить границы помощи.

"Если он перетратил, то какое-то время должен остаться без финансирования, чтобы это его учило немножко распределять и понимать цену деньгам", — отметила Морозова.

Она добавила, что у ребенка должна быть возможность выбирать, на что направить деньги, и при этом учиться планировать. Родителям, по мнению специалиста, следует обсуждать с детьми финансовые решения без давления и манипуляций.

"Он может попытаться на что-то накопить себе, на доступное, конечно. Лучше, если ребёнок будет обсуждать эти траты. Есть и возможность родительского контроля, есть детские карты, можно положить туда деньги, и сказать, да, можешь тратить, если ты будешь разумен", — подчеркнула она.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Психолог Мухина: сохранение личных границ снижает влияние манипуляций на работе 27.10.2025 в 19:54
Вот как сказать "нет" на работе: эти 5 приёмов помогут остановить манипулятора и сохранить репутацию

Манипуляции в офисе часто маскируются под заботу и "командный дух". Узнайте, как распознать давление, сохранить границы и не поддаться психологическим ловушкам.

Читать полностью » Эксперт по этикету Грохотова назвала правила цифрового вежливости в переписках 27.10.2025 в 19:26
Цифровой этикет нового века: как переписываться, не нарушая границ границы собеседника

Эксперт по этикету Светлана Грохотова назвала NewsInfo неочевидные правила цифрового этикета.

Читать полностью » Учитель, который вдохновляет: на Дону выбрали победителя конкурса За нравственный подвиг учителя 23.10.2025 в 17:02

Кто способен изменить судьбу ребёнка одним советом или примером? На Дону ответ на этот вопрос нашли — главный педагогический подвиг года совершен в Каменоломнях.

Читать полностью » Юрист разъяснил последствия за мат в ходе семейной ссоры 22.10.2025 в 17:30
​И никаких извинений: сквернословие в семье может обойтись в круглую сумму

Адвокат Андрей Князев рассказал NewsInfo, когда мат в семье может стать поводом для судебного разбирательства.

Читать полностью » Психолог Покусаева рассказала, что делать, если на работе вынуждают скидываться на подарки коллегам 20.10.2025 в 15:09
Коллективная касса или давление? Что делать, если на работе заставляют скидываться на подарки

Психолог Олеся Покусаева прокомментировала NewsInfo практику сбора денег на день рождения коллегам.

Читать полностью » Психолог Анна Мухина объяснила, как правильно поддерживать близких в горе 17.10.2025 в 17:01
Слова, которые делают больно, даже если сказаны с любовью: как не усугубить чужое горе

Психолог Анна Мухина рассказала NewsInfo, что значит позаботиться о том, кто переживает.

Читать полностью » Правовед Князев: контролеры могут требовать паспорт, но не могут задерживать 13.10.2025 в 16:05
Контролеры требуют паспорт? Вот где заканчиваются их полномочия и начинаются ваши права

Юрист рассказал NewsInfo могут ли контролёры в автобусе или метро задержать безбилетника и потребовать у него паспорт.

Читать полностью » Правовед Панкратов: принудительное возвращение сотрудника из отпуска незаконно 10.10.2025 в 14:53
Начальник вызвал на работу из отпуска? Вот чем это закончится для обеих сторон

Юрист Владимир Панкратов разъяснил NewsInfo почему сотрудник не обязан прерывать отдых ради просьбы начальства.

Читать полностью »

Новости
Еда
Белки молока сохраняют сочность мяса и предотвращают пересыхание при жарке
Красота и здоровье
Доктор Кэти Манро: кофеин может усиливать действие обезболивающих при головной боли
Красота и здоровье
Доктор Зогаиб: питание до и после тренировки напрямую влияет на рост мышц и выносливость
УрФО
УрФУ вошёл в топ-10 лучших университетов России по подготовке специалистов в сфере ГМУ — рейтинг RAEX
Наука
Scientific Reports: визуальная реконструкция себя ребёнком оживляет детские воспоминания
Наука
Пейрень: денисовская ДНК раскрывает миграции и смешения в Восточной Азии
Садоводство
Цветы на зиму можно сажать в ноябре для красивого сада в следующем сезоне
Красота и здоровье
Психолог Потемкина назвала эффективные техники самопомощи при стрессе
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet