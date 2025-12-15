Деньги больше не главное: молодёжь встречает новый год с неожиданными целями

Планы на новый год для многих россиян всё чаще выходят за рамки материальных целей и затрагивают внутренние изменения. Молодые люди готовы работать над собой, отказываясь от вредных привычек и уделяя больше внимания психологическому состоянию. Об этом сообщает ТАСС, в распоряжении которого оказался текст исследования сервиса "Авито".

Фокус на себе у молодёжи

Согласно данным опроса, около трети респондентов в возрасте от 18 до 24 лет связывают свои планы на ближайший год с личными изменениями. Речь идёт о желании повысить уверенность в себе, улучшить ментальное здоровье и отказаться от вредных привычек. Этот показатель составил 31% и оказался выше, чем у других возрастных групп.

"Молодежь 18-24 лет чаще других ставит цели, связанные с изменениями в себе — повысить уверенность, улучшить ментальное здоровье, отказаться от вредных привычек (31%)", — говорится в сообщении сервиса "Авито".

Помимо этого, молодые респонденты чаще задумываются о саморазвитии. Почти каждый пятый из них планирует в новом году освоить новые навыки, включая изучение иностранных языков или обучение игре на музыкальных инструментах.

Традиция ставить цели и ключевые приоритеты

Исследование показывает, что привычка формулировать цели на год вперёд укоренилась у большинства россиян. Почти две трети опрошенных заявили, что регулярно ставят перед собой задачи на новый год. Для 28% это устоявшаяся ежегодная традиция, а ещё 10% признались, что ранее не делали этого, но намерены начать.

Особую активность в планировании проявляет молодёжь 18-24 лет, для которой список целей на предстоящие 12 месяцев считается обязательным. При этом среди общенациональных приоритетов лидируют финансовые вопросы. Почти каждый второй участник опроса планирует в 2026 году увеличить доход или накопить определённую сумму.

Деньги, здоровье и крупные покупки

На втором месте среди целей россиян оказалась забота о здоровье — её выбрали 27% респондентов. Замыкает тройку стремление чаще путешествовать, этот пункт отметили 26% опрошенных. При этом цели различаются в зависимости от пола: женщины чаще ориентируются на улучшение физической формы, а мужчины — на баланс между работой и личной жизнью и поиск партнёра.

Почти 90% россиян также планируют в 2026 году значимые покупки. Чаще всего речь идёт о мебели, электронике и обновлении гардероба. Большинство готовы потратить на эти цели до 250 тыс. рублей, однако часть респондентов закладывает значительно более крупные бюджеты. Среди россиян в возрасте 25-34 лет заметна ориентация на приобретение недвижимости и автомобилей, отмечается в материалах опроса.