Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:52

Красивый жест или нарушение границ: как не ошибиться с подарком учителю

Психолог назвала главный принцип выбора подарка для учителя

Дарите то, что касается профессиональной деятельности, а не личной жизни преподавателя. О том, как выбрать подарок учителю, в беседе с NewsInfo рассказала психолог, гештальт-терапевт Анастасия Белозёрова.

Грядущий День учителя — хороший повод выразить благодарность педагогам за их труд. Выбрать, что подарить, поможет один способ, говорит психолог.

"Всё, что касается профессиональной деятельности, подходит. Важно сохранение контекста общения, что это профессионал, учитель. Например, ежедневник, какое-то методическое пособие, вспомогательные материалы, кружку можно, чтобы на работе пить чай", — перечислила возможные варианты подарков специалист.

Для презентов педагогам подходят и сертификаты в различные магазины, уверена эксперт.

"Если подарить сертификат в магазин техники, учитель сам пойдёт и себе выберет ноутбук или ещё что-то", — предлагает вариант собеседница NewsInfo.

Что точно не нужно рассматривать в качестве подарка учителю — вещи, которые носят личный характер, считает Белозёрова.

"Как будто бы нарушение границ, контекста отношений. Помаду не стоит дарить, косметику. Конфеты в том числе. Это же про здоровье, не очень полезный подарок", — рассудила психолог.

