Ночной триколор: как главные мосты Петербурга окрасились в цвета российского флага

Санкт-Петербург масштабно отмечает День Государственного флага Российской Федерации. По данным городской администрации, праздничные мероприятия проходят во всех районах города, всего запланировано более 130 событий.

Главными символами праздника стали световые инсталляции на ключевых архитектурных объектах. С наступлением темноты специальная подсветка в цветах национального триколора — белом, синем и красном — была включена на Дворцовом, Троицком мостах и мосту Бетанкура. Иллюминация будет работать до раннего утра. Одновременно зажглись факелы на Ростральных колоннах на стрелке Васильевского острова.

Торжества начались в первой половине дня в Петропавловской крепости, где участники молодежных объединений и школьники развернули масштатное полотно государственного флага размером 30 на 50 метров. Здесь же прошли историческая викторина и праздничный концерт.

Во второй половине дня эстафету праздничных мероприятий приняли другие площадки города. В Приморском парке состоялся массовый флешмоб с развертыванием флага, сопровождаемый концертной программой и мастер-классами. Творческие коллективы выступили в Александровском саду, а в Доме национальностей на Моховой улице прошли просветительские лекции и концерт, посвященные истории государственной символики.