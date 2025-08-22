Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алла Малькова Опубликована сегодня в 14:48

Триколор объединил: как во Владивостоке отметили День флага несмотря на непогоду

Во Владивостоке на Русском острове развернули масштабное полотно российского флага

Неблагоприятные погодные условия внесли коррективы в празднование Дня государственного флага во Владивостоке, из-за чего основные торжественные мероприятия были перенесены на выходные дни. Несмотря на утренние ливни, во второй половине дня дождь прекратился, что позволило провести несколько значимых акций.

Ключевым событием дня стало развертывание огромного полотнища российского триколора на территории исторического объекта — Новосильцевской батареи Владивостокской крепости на острове Русском. Данная акция, по заявлению организаторов, была призвана символизировать национальное единство и гордость за страну. В мероприятии участвовали активисты молодежных движений и представители патриотических объединений города.

Дополнительно в столице Приморского края состоялся традиционный патриотический автопробег. Колонна автомобилей стартовала от мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» на Корабельной набережной и финишировала у Новосильцевской батареи, где состоялась основная часть праздника.

Для горожан подготовлена продолжение праздничной программы. В воскресенье на набережной Спортивной гавани запланирована масштабная вечерняя программа с выступлениями популярных местных музыкальных коллективов.

