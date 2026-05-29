День Африки в Москве: как народная дипломатия укрепляет связи России с континентом

В Москве состоялся торжественный приём, приуроченный ко Дню Африки. Мероприятие прошло в атмосфере официального уважения и дружеского диалога, собрав представителей африканского дипломатического корпуса и российских участников международного сотрудничества.

Организатором приёма выступил член Комитета Государственной думы по международным делам, генеральный директор Центра народной дипломатии Дмитрий Савельев. Среди почётных гостей были представители посольств 22 африканских государств, в том числе 18 глав дипломатических миссий.

Выступая перед собравшимися, Дмитрий Савельев отметил, что отношения России и стран Африки сегодня выходят на новый уровень. По его словам, их объединяет не только интерес к практическому сотрудничеству, но и близкое понимание принципов справедливого мироустройства. Речь идёт о многополярности, уважении государственного суверенитета, равноправии, взаимной выгоде и неприятии неоколониальных подходов в международной политике.

Центр народной дипломатии уже ведёт активную работу более чем в десяти африканских странах. Его проекты направлены на развитие гуманитарных связей, образовательного обмена и культурного взаимодействия. Важным этапом стало открытие первого партнёрского Русского дома ЦНД в Буркина-Фасо в 2024 году.

Посол Буркина-Фасо Аристид Рапугдондба Людовик Тапсоба на приёме подчеркнул, что республика высоко оценивает сотрудничество с Центром народной дипломатии. По словам дипломата, программы Центра показали высокую эффективность, а его команда демонстрирует готовность поддерживать партнёрские инициативы и участвовать в совместных проектах.