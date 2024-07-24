Основатель компаний SpaceX и Tesla, Илон Маск, выступил с резкой критикой в адрес Демократической партии США, обвинив ее в открытом антисемитизме. Это заявление было сделано в контексте выступления премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в американском конгрессе.
Маск выразил свое мнение в соцсетях, реагируя на пост конгрессвумен Александрии Окасио-Кортес. Она отметила, что Нетаньяху утратил поддержку многих, что объясняет низкую явку конгрессменов на его выступлении.
По информации портала Axios, основанной на собственных подсчетах, около половины демократов-конгрессменов проигнорировали речь израильского премьера на совместном заседании палат конгресса. Среди отсутствующих были замечены бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и сама Окасио-Кортес.
Издание подчеркивает, что масштаб бойкота Нетаньяху значительно превысил аналогичную ситуацию в 2015 году, когда его выступление пропустили 58 демократов.
Накануне визита в Вашингтон Нетаньяху заявил о намерении лично поблагодарить президента Джо Байдена за поддержку Израиля. Он также планировал подчеркнуть в конгрессе США стратегическую важность Израиля как ключевого союзника США на Ближнем Востоке, независимо от исхода предстоящих президентских выборов.
Программа визита израильского премьера включает встречи с Байденом и вице-президентом Камалой Харрис, а также с бывшим президентом Дональдом Трампом, который является кандидатом от Республиканской партии на предстоящих выборах.
Фото: www. flickr.com/Ministério Das Comunicações (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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