Демонтаж мемориала Великой Отечественной войны на западе Украины: начало работ в Ивано-Франковской области

На западе Украины стартовал процесс демонтажа мемориала, посвященного Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Telegram бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
В Калуше, расположенном в Ивано-Франковской области, начались работы по уничтожению мемориально-скульптурного комплекса "Холм Славы". Как отметил Азаров, декоммунизаторы уже убрали надпись "1941-1945" с гранитной стелы.
Политик также вспомнил слова испанского эссеиста Джорджа Сантаяны, говорящего о том, что народ, не помнящий своей истории, обречен на ее повторение.
Ранее Министерство культуры Украины сообщало о планах создания консультационного органа, который будет заниматься задачами "дерусификации, декоммунизации и деколонизации" страны.
Фото: commons.wikimedia.org/Zygmunt Put
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