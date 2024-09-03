Во вторник в Гааге состоялась демонстрация, участники которой выразили несогласие с поставками вооружений западными странами Украине и призвали к скорейшему установлению мира. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Протестующие собрались у здания Палаты представителей Нидерландов с плакатами, на которых были начертаны призывы: "Мир вместо оружия", "Прекратим войну с Россией", "Западные лидеры подталкивают к Третьей мировой войне" и "Ракеты НАТО несут гибель мирным жителям".

Один из участников акции, гражданин Нидерландов по имени Рубен, в разговоре с журналистами выразил непонимание причин участия своей страны в конфликте. Он категорически высказался против отправки вооружений на Украину, заявив о нежелании дальнейших жертв и страданий. По его мнению, поставки оружия не являются решением проблемы.

Рубен подчеркнул необходимость немедленного начала диалога между конфликтующими сторонами. Он выразил убеждение, что Россия всегда была готова к переговорам и открыта для мирных инициатив.

Демонстрация прошла организованно и под наблюдением полицейских сил.

В предшествующее воскресенье аналогичная антивоенная акция состоялась в Амстердаме, в которой приняли участие несколько десятков человек.

Российское руководство считает, что поставки вооружений Украине препятствуют мирному урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров подчёркивал, что любые грузы, содержащие военную технику для Киева, станут законными целями для России.

По его мнению, США и НАТО непосредственно участвуют в конфликте, оказывая военную поддержку Украине, включая обучение личного состава на территориях Великобритании, Германии, Италии и других государств. Представители Кремля заявляли, что вооружение Украины со стороны Запада не способствует продвижению переговорного процесса.

Фото: www. flickr.com/Israel Defense Forces (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)