Трамп в опасности: Демократы намерены лишить президентов уголовной неприкосновенности

Глава демократической фракции в Сенате США, Чак Шумер, представил новый законопроект, нацеленный на отмену уголовной неприкосновенности для действующих и бывших президентов страны. Об этом сообщает издание The Guardian.
Законопроект, получивший название "Без королей", уже заручился поддержкой более 20 сенаторов-демократов.
Шумер подчеркнул в своем заявлении, что принятие данного закона является наиболее оперативным и действенным способом исправить негативный прецедент, созданный решением Верховного суда по делу Дональда Трампа.
Напомним, что 1 июля 2024 года Верховный суд США постановил, что кандидат в президенты Дональд Трамп обладает правом на уголовный иммунитет в рамках дела о предполагаемых попытках повлиять на итоги выборов 2020 года. Сам Трамп в своей социальной сети охарактеризовал это решение как значимую победу для Конституции и демократических принципов.
Однако ранее, в феврале 2024 года, суд отказал Трампу в предоставлении уголовного иммунитета, аргументируя это тем, что после ухода с поста президента он стал обычным гражданином и должен нести ответственность наравне с другими обвиняемыми по уголовным делам.
Таким образом, законопроект Шумера направлен на устранение противоречий в судебной практике и обеспечение равной ответственности перед законом для всех граждан, вне зависимости от занимаемой должности.
Фото: From Wikimedia Commons/ Arlington National Cemetery (public domain)
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