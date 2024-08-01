Трамп в опасности: Демократы намерены лишить президентов уголовной неприкосновенности

Глава демократической фракции в Сенате США, Чак Шумер, представил новый законопроект, нацеленный на отмену уголовной неприкосновенности для действующих и бывших президентов страны. Об этом сообщает издание The Guardian.

Законопроект, получивший название "Без королей", уже заручился поддержкой более 20 сенаторов-демократов.

Шумер подчеркнул в своем заявлении, что принятие данного закона является наиболее оперативным и действенным способом исправить негативный прецедент, созданный решением Верховного суда по делу Дональда Трампа.

Напомним, что 1 июля 2024 года Верховный суд США постановил, что кандидат в президенты Дональд Трамп обладает правом на уголовный иммунитет в рамках дела о предполагаемых попытках повлиять на итоги выборов 2020 года. Сам Трамп в своей социальной сети охарактеризовал это решение как значимую победу для Конституции и демократических принципов.

Однако ранее, в феврале 2024 года, суд отказал Трампу в предоставлении уголовного иммунитета, аргументируя это тем, что после ухода с поста президента он стал обычным гражданином и должен нести ответственность наравне с другими обвиняемыми по уголовным делам.

Таким образом, законопроект Шумера направлен на устранение противоречий в судебной практике и обеспечение равной ответственности перед законом для всех граждан, вне зависимости от занимаемой должности.

Фото: From Wikimedia Commons/ Arlington National Cemetery (public domain)