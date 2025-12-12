Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Тайминг семейного счастья сбился: Кубань живёт по новым законам брака и рождения

На Кубани 37 процентов браков заключают после 35 лет — АиФ-Юг

Почти 40 процентов жителей Кубани решают узаконить отношения уже после 35 лет. Тенденция последних лет показывает: возраст, когда человек создаёт семью, заметно смещается вверх. Об этом сообщает издание "АиФ-Юг".

Поздние браки и новые привычки

Если десять лет назад основную группу брачующихся составляли молодые люди от 20 до 25 лет, то теперь картина изменилась. По словам начальника правового отдела краевого управления ЗАГС Ирины Схаляхо, 37 процентов пар регистрируют отношения в 35 лет и позже. Специалист отмечает, что это отражается на демографических показателях региона, ведь рождение детей часто откладывается.
Средний возраст женщин, ставших мамами в 2025 году, составляет от 25 до 29 лет — 26 процентов от всех рожениц. В 2009 году большинство рожали в 20-25 лет. Изменение возрастных границ стало очевидным следствием новых социальных установок, когда приоритетом становится образование, карьера и финансовая устойчивость.

Демографический баланс

К началу декабря в Краснодарском крае на свет появились 42 тысячи детей, и, по прогнозам, к концу года показатель приблизится к 50 тысячам. Начальник отдела демографической и семейной политики министерства труда и соцразвития Кубани Ольга Пикалова подчеркнула, что регион удерживает коэффициент рождаемости на уровне 1,5 — немного выше общероссийского значения 1,4.
Согласно демографической стратегии России, принятой в марте, к 2030 году этот показатель должен достичь 1,6, а к 2036 году — 1,8. Но для полноценного воспроизводства населения необходимо значение выше 2,1. "Чтобы страна уверенно развивалась, в каждой семье должно рождаться по трое детей", — пояснила Пикалова.

Материнство после сорока

Растёт число женщин, решившихся стать матерями после сорока лет. Если в 2009 году таких случаев насчитывалось около 780, то по итогам текущего года — уже более двух тысяч. Этот рост отражает изменения в подходах к созданию семьи и планированию детей. Медики и демографы отмечают, что позднее материнство часто сопровождается рисками, но при современных технологиях поддержка здоровья матери и ребёнка стала более надёжной.
Тем не менее специалисты напоминают: если женщина впервые становится мамой после сорока, вероятность рождения второго ребёнка значительно снижается. В долгосрочной перспективе это влияет на естественное воспроизводство населения, что делает вопрос семейной политики одним из ключевых для региона.

