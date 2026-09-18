Демографию предлагают спасать не пособиями: названы две меры, способные вызвать громкий спор

Отмену алиментных обязательств и запрет абортов являются ключевыми рычагами для роста рождаемости, заявил кандидат психологических наук, действительный член Международной Академии психологических наук Александр Пузырев. В беседе с NewsInfo эксперт пояснил, что нынешняя система семейного права и социальные установки зачастую работают против интересов многодетных семей.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков предложил внедрять идеи многодетности начиная с детского сада. По его мнению, соответствующее воспитание необходимо интегрировать в программы школ и вузов, так как современная идеология потребления препятствует рождению детей.

Психолог полагает, что вмешательство государства в семейные дела через внедрение образовательных программ или жесткое регулирование бытовых конфликтов может дать обратный эффект. По его словам, вместо контроля над внутренними процессами семьи властям стоит сосредоточиться на фундаментальных факторах, определяющих решение пары заводить детей. При этом в России продолжают обсуждать льготы на получение образования для детей из больших семей.

Эксперт подчеркнул, что существующий институт алиментов фактически стимулирует разводы и снижает ответственность сторон. Он привел в пример исторические прецеденты и отметил, что финансовая зависимость одного родителя от другого после распада брака подрывает моральные устои общества.

"Если нам нужна многодетность, то первое, что нужно — отменить алименты. Установление алиментов — прямой путь сокращения населения. Отмена алиментов приведет к повышению морали, потому что женщины будут относиться к отношениям более ответственно и внимательно", — считает Пузырев.

Эксперт также указал на необходимость повышения статуса отца в обществе. По его данным, в подавляющем большинстве случаев после развода дети остаются с матерью, а фигура отца нивелируется.

Отдельным пунктом Пузырев выделил проблему абортов. Он напомнил об историческом опыте СССР, когда запрет на прерывание беременности приводил к значительному ежегодному приросту населения. Психолог убежден, что сохранение жизни ребенка приоритетнее любых сложностей с его воспитанием. Параллельно с этим на государственном уровне прорабатывается гибкая система социальной поддержки для нуждающихся граждан.

"Материальный фактор очень важен, тут слов нет. Но детей можно делать ответственно только с любимым человеком. Сейчас культура нацелена против многодетности, институт семьи роняется ради сиюминутных праздных отношений. Родителям нужно помогать быть родителями, а не пытаться воспитывать детей, минуя их", — отметил специалист.

По мнению эксперта, реальным стимулом для граждан могли бы стать радикальные жилищные меры, например, бесплатное предоставление дома или квартиры при рождении пятого ребенка. Однако пока такие инициативы остаются на уровне предложений.

Важным шагом в этом направлении становится и внедрение региональных пособий при рождении третьего ребенка, которые уже действуют в ряде субъектов федерации.

В завершение Пузырев добавил, что современное образование и культура оторваны от реальности, что мешает формированию здоровых семейных ценностей. Он призвал привлекать к разработке демографических программ практикующих специалистов, имеющих собственный опыт многодетности.

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