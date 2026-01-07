Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:39

План выполняется, будущее под вопросом: что происходит с рождаемостью на Кубани

В Краснодарском крае рождаются около 50 тысяч детей в год — Минтруд Кубани

На Кубани рождается почти 50 тысяч детей в год — показатель, который позволяет региону удерживаться вблизи целевых ориентиров демографической стратегии России. Однако за внешним благополучием скрывается устойчивая негативная динамика, характерная для большинства развитых стран. Об этом сообщает издание "Аргументы и Факты", ссылаясь на данные профильных ведомств и экспертов, обсудивших ситуацию на брифинге в краснодарском Доме журналистики.

Рождаемость: план выполняется, но тренд тревожит

По данным краевого министерства труда и соцразвития, к началу декабря в Краснодарском крае родились 42 тысячи детей, а по итогам года их число приблизится к 50 тысячам. Суммарный коэффициент рождаемости в регионе составляет 1,5 — выше среднероссийского уровня (1,4), но заметно ниже показателя 2,1, необходимого для активного воспроизводства населения.

Как пояснила начальник профильного отдела министерства Ольга Пикалова, в 2012–2017 годах коэффициент рос и достигал 1,7, однако последние восемь лет демонстрирует устойчивое снижение. Миграционный приток частично сглаживает ситуацию, но не решает проблему в долгосрочной перспективе.

Брак и материнство смещаются к более позднему возрасту

Существенные изменения зафиксированы в брачном поведении жителей края. По словам представителя управления ЗАГС Ирины Схаляхо, если десять лет назад наиболее массовой группой вступающих в брак были молодые люди 20-25 лет, то сегодня 37% регистрируют отношения после 35 лет.

Схожий сдвиг наблюдается и в материнстве. Сейчас чаще всего женщины рожают в возрасте 25-29 лет, тогда как в 2009 году преобладала группа 20-25 лет. Растет и число поздних родов: если ранее матерей старше 40 лет было менее тысячи, то в 2025 году — уже более двух тысяч, что снижает вероятность рождения второго ребенка.

Поддержка семей и ставка на многодетность

Власти Кубани делают акцент не только на финансовых, но и на идеологических мерах. В регионе развивают культуру многодетности, вводят награды и расширяют систему поддержки. Уже действуют компенсации ЖКУ, ежегодные выплаты и региональный маткапитал на третьего ребенка. С 2026 года планируется распространить материнский капитал и на четвертого, и последующих детей.

Параллельно усиливается медицинская поддержка: за годы реализации программ ЭКО более 16 тысяч женщин смогли стать матерями, а число абортов за последние пять лет сократилось более чем на 60%.

