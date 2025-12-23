Пенсионный возраст снова в зоне риска: кадровая яма в 7 лет подталкивает систему к жёстким решениям

Демографическое старение и дефицит работников всё сильнее влияют на экономику и рынок труда, создавая риски для действующей пенсионной модели. На этом фоне в экспертной среде вновь обсуждается вероятность корректировки параметров пенсионной системы. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на комментарий финансового аналитика Дмитрия Трепольского.

Кадровый дефицит как системный фактор

По оценкам Минтруда, в ближайшие семь лет российской экономике потребуется ежегодно привлекать около 1,7 млн новых работников. Одновременно с этим, как отметил эксперт, за тот же период профессиональную деятельность завершат примерно 12,2 млн пожилых граждан. Такой разрыв между спросом и предложением на рынке труда создаёт долгосрочное давление на систему занятости.

Если уходящих сотрудников окажется некем заменить, власти могут рассмотреть непопулярные меры.

"Если уходящих сотрудников будет некем заменить, власти могут прибегнуть к повышению пенсионного возраста", — пояснил финансовый аналитик.

При этом он подчеркнул, что речь идёт не о принятом решении, а о потенциальном сценарии.

Альтернативы повышению пенсионного возраста

Другим возможным выходом из ситуации, по словам эксперта, может стать стимулирование россиян продолжать трудовую деятельность до более позднего возраста.

Однако и этот вариант, как отмечает аналитик, может иметь последствия. В частности, он допустил, что при подобном сценарии может прекратиться индексация социальных выплат неработающим пенсионерам, а также пересмотрены льготы для тех, кто продолжает работать после выхода на пенсию. Какой именно путь в итоге выберут власти, Трепольский прогнозировать не стал.

Возможные изменения на рынке труда

Высокая потребность в кадрах, по мнению эксперта, способна привести к массовому перетоку работников из менее обеспеченных регионов в крупнейшие мегаполисы.

Одновременно безработица в стране будет стремиться к околонулевым значениям, а социальная защищённость сотрудников в крупных городах — расти. При этом риск дискриминации по возрасту, как считает Трепольский, снизится: работодатели в условиях нехватки квалифицированных специалистов будут заинтересованы в сохранении действующего персонала независимо от возраста.