Демография требует тонкой настройки: для многодетных готовят нестандартную поддержку
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить гибкое решение для дополнительной поддержки многодетных семей. Об этом стало известно на встрече главы государства с членами кабинета министров, трансляцию которой вел Telegram-канал Кремля.
Поручение правительству
Глава государства подчеркнул необходимость выработать такие меры, которые учитывали бы реальные потребности семей с тремя и более детьми. По его словам, поддержка должна быть адресной и эффективной, а не формальной.
"Нужно найти гибкое, правильное решение, чтобы поддержать многодетные семьи", — сказал президент России Владимир Путин.
Поручение прозвучало в ходе обсуждения социально-экономических вопросов и демографической политики, которая остается одним из приоритетов для федеральных властей.
Новые меры поддержки семей
Ранее Владимир Путин уже анонсировал расширение инструментов помощи семьям с детьми. Во время прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией, он заявил о введении дополнительных мер поддержки с 1 января 2026 года. Одним из таких инструментов станет налоговый вычет для семей с детьми.
По словам президента, эта мера должна стать дополнительным стимулом и финансовым подспорьем, особенно для семей, воспитывающих нескольких детей. Новые решения, которые предстоит проработать правительству, будут дополнять уже действующие программы поддержки.
Демографический приоритет
В Кремле неоднократно подчеркивали, что поддержка семей с детьми, в том числе многодетных, является ключевым элементом долгосрочной демографической стратегии страны. Ожидается, что правительство представит свои предложения с учетом поручения президента и ранее объявленных инициатив.
