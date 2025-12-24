Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 16:01

Демография требует тонкой настройки: для многодетных готовят нестандартную поддержку

Путин поручил правительству подготовить гибкую поддержку многодетных семей – Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить гибкое решение для дополнительной поддержки многодетных семей. Об этом стало известно на встрече главы государства с членами кабинета министров, трансляцию которой вел Telegram-канал Кремля.

Поручение правительству

Глава государства подчеркнул необходимость выработать такие меры, которые учитывали бы реальные потребности семей с тремя и более детьми. По его словам, поддержка должна быть адресной и эффективной, а не формальной.

"Нужно найти гибкое, правильное решение, чтобы поддержать многодетные семьи", — сказал президент России Владимир Путин.

Поручение прозвучало в ходе обсуждения социально-экономических вопросов и демографической политики, которая остается одним из приоритетов для федеральных властей.

Новые меры поддержки семей

Ранее Владимир Путин уже анонсировал расширение инструментов помощи семьям с детьми. Во время прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией, он заявил о введении дополнительных мер поддержки с 1 января 2026 года. Одним из таких инструментов станет налоговый вычет для семей с детьми.

По словам президента, эта мера должна стать дополнительным стимулом и финансовым подспорьем, особенно для семей, воспитывающих нескольких детей. Новые решения, которые предстоит проработать правительству, будут дополнять уже действующие программы поддержки.

Демографический приоритет

В Кремле неоднократно подчеркивали, что поддержка семей с детьми, в том числе многодетных, является ключевым элементом долгосрочной демографической стратегии страны. Ожидается, что правительство представит свои предложения с учетом поручения президента и ранее объявленных инициатив.

