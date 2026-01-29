Декрет не только для мамы: идея поддержки семей вызвала неожиданный эффект

Совместный декретный отпуск может стать реальной поддержкой семей с несколькими детьми и повлиять на решение о рождении третьего ребенка, считает заместитель председателя Комиссии по вопросам демографической и семейной политики Общественной палаты РФ Павел Пожигайло. Идею подключения бабушек и дедушек к декрету он прокомментировал NewsInfo.

Ранее в Общественной палате РФ предложили ввести в России новую форму декретного отпуска, который условно назвали "совместным". Она предусматривает предоставление декретного отпуска не только женщине, но и ее ближайшим родственникам, чтобы поддержать молодую маму на важном этапе ее жизни.

Пожигайло отметил, что сама инициатива совместного декретного отпуска выглядит рациональной, однако необходимость ее воплощения в жизнь напрямую зависит от количества детей в семье. По его словам, при первом ребенке такая мера поддержки не столь важна, тогда как после второго или третьего ребенка помощь родственников становится фактически обязательной.

"Я думаю что пользу это принесет. Если, допустим, дети появляются через два- три года каждый, то женщина, рожая, допустим, третьего ребенка, теоретически не может ничем больше заниматься. Бессонные ночи, а двое еще четырех-шести годиков. Очень сложно, тяжело, могут нервные срывы быть. Конечно хорошая инициатива", — полагает эксперт.

Пожигайло пояснил, что идея официального декретного отпуска для бабушек и дедушек имеет и экономическое обоснование. Он напомнил, что молодые родители в детородном возрасте порой являются более эффективными сотрудниками, поэтому их более ранний выход на работу может быть выгоден государству.

"Рождение человека выгодно для государства. Это не социальное обременение и не борьба с нищетой. В этом есть экономическая целесообразность. Только она длиннее, чем пять или десять лет. Если государство мыслит стратегически, то оно, конечно, вложит деньги в няню, в бабушку", — подчеркнул он.

Эксперт указал, что экономические и социальные сложности часто становятся причиной отказа от рождения еще одного ребенка, и дополнительная поддержка со стороны государства способна изменить это решение.