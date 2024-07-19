На съезде Республиканской партии бывший президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес своих политических оппонентов.
Он обвинил Демократическую партию в чрезмерной радикализации политического дискурса и неоправданном очернении своих противников.
По мнению Трампа, в последнее время в Соединенных Штатах наблюдается беспрецедентный уровень криминализации инакомыслия и демонизации политических разногласий. Экс-президент подчеркнул, что такая тенденция представляет серьезную угрозу для здоровой политической дискуссии в стране.
Особое внимание Трамп уделил тактике, которую, по его словам, использует Демократическая партия.
Он призвал демократов немедленно прекратить практику навешивания ярлыков на своих политических оппонентов, в частности, обвинения их в подрыве демократических устоев. Трамп настаивал на том, что подобные обвинения не соответствуют действительности и лишь усугубляют раскол в американском обществе.
Фото: www. flickr.com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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