Сенатор-республиканец Марко Рубио обвинил демократов в создании хаоса вокруг президента Джо Байдена, подчеркнув, что они спровоцировали ситуацию, умалчивая о его состоянии здоровья.

Рубио убежден, что Дональд Трамп бы одержал победу над любым демократическим кандидатом.

Американские СМИ единодушны в том, что Байден провалил первые дебаты с Трампом в Атланте, демонстрируя запинки и нечеткость в выражении мысли. Кроме того, внимание привлекло видео, на котором супруга Джилл помогала ему спускаться с лестницы после мероприятия.

Вслед за этим возникли предположения, что демократы могут заменить Байдена на альтернативного кандидата, хотя такая возможность теоретически существует на августовском съезде. Однако на практике это будет чрезвычайно трудно, если не невозможно, если Байден, победивший на предварительных выборах, не добровольно откажется от участия.

Между тем, в штабе действующего президента заявляют, что он не намерен сдаваться и покидать гонку.

Следующие дебаты между Байденом и Трампом запланированы на 10 сентября, а президентские выборы состоятся 5 ноября.

Фото: www. flickr. com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)