Стив Скализ, возглавляющий республиканское большинство в палате представителей, в беседе с корреспондентом РИА Новости высказал мнение о необходимости осознания Демократической партией США своих неудач в отстаивании интересов американских граждан.
Во время неформального общения на съезде республиканцев Скализ подчеркнул, что демократы, по его мнению, не осознают истинных причин недовольства населения их политическим курсом. Он утверждает, что неприятие идей демократов среди граждан связано с неэффективностью их деятельности в интересах американского общества.
Политик акцентировал внимание на том, что демократы не смогли оправдать ожидания избирателей и реализовать обещанные программы, направленные на улучшение жизни рядовых американцев.
Это, по мнению Скализа, привело к разочарованию значительной части населения в политике Демократической партии.
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