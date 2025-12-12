Буферная зона оказалась теорией: в Киеве уточнили слова о демилитаризации Донбасса

Заявления о возможных территориальных уступках со стороны Киева вновь стали предметом публичных разъяснений со стороны офиса президента Украины. Советник Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин прокомментировал дискуссию вокруг идеи демилитаризованной зоны.

Разъяснение позиции офиса президента

Дмитрий Литвин выступил с опровержением интерпретаций, возникших после высказываний советника главы офиса президента Михаила Подоляка. По его словам, Киев не принимал решений о создании демилитаризованной буферной зоны и не соглашался на подобный формат урегулирования. Литвин подчеркнул, что речь шла не о готовности к уступкам, а о теоретическом обсуждении возможных моделей.

"Михаил им сказал в целом то, что обсуждать можно разные вещи, но вопрос всегда в деталях, как это может работать", — заявил Литвин

Эта формулировка, по его словам, была воспринята вне контекста и привела к неверным выводам о позиции Киева.

Условия возможных решений

Литвин также отметил, что любые принципиальные решения, затрагивающие вопросы территорий или формата безопасности, не могут приниматься на уровне отдельных заявлений. Он указал, что согласие на подобные шаги возможно либо на высшем политическом уровне, либо через проведение референдума. Таким образом, офис президента дал понять, что подобные темы относятся к категории стратегических и требуют формализованных процедур.

Эта позиция подчёркивает стремление украинских властей дистанцироваться от интерпретаций, которые могут быть восприняты как сигнал о готовности к территориальным компромиссам. В официальной риторике акцент делается на том, что обсуждение гипотетических моделей не означает согласия на их реализацию.

Контекст заявлений Подоляка

Ранее Михаил Подоляк заявлял, что Киев рассматривает возможность создания демилитаризованной буферной зоны в Донбассе, называя такой формат одним из вариантов завершения конфликта. Он также указывал на обязательность присутствия иностранного контингента и наблюдательных миссий в подобной зоне. Эти слова вызвали широкий резонанс и стали поводом для разъяснений со стороны офиса президента.