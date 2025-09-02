Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пожилой мужчина с потерей памяти
Пожилой мужчина с потерей памяти
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:36

Забывчивость или начало деменции: как распознать первые признаки

Невролог Екатерина Демьяновская объяснила, как проявляется деменция на ранних стадиях

Деменция — это не самостоятельное заболевание, а комплекс симптомов, связанных с постепенным и необратимым нарушением работы коры головного мозга. О том, как проявляется это состояние и что его вызывает, в беседе с RT рассказала врач-невролог Екатерина Демьяновская.

Причины развития

Чаще всего деменция возникает на фоне нейродегенеративных процессов, таких как болезнь Альцгеймера или Паркинсона. Но возможны и другие причины: сосудистые патологии, черепно-мозговые травмы, хронические инфекции, интоксикации или нарушения обмена веществ.

Первые признаки

На ранних стадиях симптомы нередко маскируются под усталость или стресс. Пациенты сталкиваются с:
• трудностями в подборе слов;
• забывчивостью относительно недавних событий;
• снижением концентрации внимания.

Эти проявления близкие часто не воспринимают как тревожные сигналы, что откладывает визит к врачу.

Прогрессирование болезни

Со временем симптомы усиливаются: ухудшается память, возникают проблемы с ориентацией в пространстве, меняется эмоциональный фон. На поздних стадиях человек перестаёт узнавать родных, теряет способность к самообслуживанию, речь и контроль над двигательными функциями исчезают.

"Вылечить деменцию невозможно, но раннее обращение за помощью позволяет замедлить её прогрессирование и дольше сохранить когнитивные функции", — акцентировала внимание Екатерина Демьяновская.

Индивидуальные особенности

Скорость развития деменции различается у каждого пациента: у одних изменения происходят за несколько лет, у других процесс растягивается на десятилетия. На это влияют общее состояние здоровья, наследственность, образ жизни и уровень образования.

Таким образом, деменция остаётся тяжёлым диагнозом, но своевременное выявление и грамотная поддерживающая терапия помогают дольше сохранить качество жизни и когнитивные способности человека.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Светлана Гузь: при ожогах нельзя использовать масло и сметану, только вода и повязка сегодня в 9:32

Девять главных ошибок первой помощи: что никогда не делать

Врач назвала девять главных ошибок при оказании первой помощи. Какие действия могут навредить пострадавшему вместо того, чтобы спасти его?

Читать полностью » Кардиолог Мясников: 3-4 чашки кофе в день снижают риск рака и болезней сердца сегодня в 9:15

От гипертонии до бессонницы: когда бодрящий напиток превращается в скрытого врага вашего здоровья

Кардиолог Мясников раскрыл, как кофе спасает от рака, Паркинсона и подагры. Учёные доказали: 3-4 чашки в день снижают смертность. Чем напиток опасен при гипертонии и сколько можно беременным?

Читать полностью » Врач Эвелина Овнанян предупредила об опасности хранения мытых яиц сегодня в 8:27

Чистое не значит безопасное: почему немытые яйца хранятся лучше

Мытые яйца в холодильнике могут стать рассадником бактерий. Врач объяснила, почему хранить их влажными опасно и как поступать правильно.

Читать полностью » Миндаль, кунжут, рыба: топ-5 продуктов для восстановления уровня кальция сегодня в 8:15

Этот повседневный продукт скрывает главный секрет крепких костей — только немногие о нём знают

Дефицит кальция грозит не только ломкостью костей, но и проблемами с сердцем, судорогами и нарушением кровообращения. Как распознать скрытую нехватку минерала, какие продукты реально восполняют его дефицит и почему витамин D — обязательный спутник лечения. Советы врача и чек-лист обследований.

Читать полностью » Марина Кинкулькина: в период менопаузы у женщин выше риск развития депрессии сегодня в 7:24

Менопауза бьёт не только по телу: чем она опасна для психики

Почему женщины чаще страдают от депрессии? Эксперт объяснила, как менопауза и послеродовой период влияют на психическое здоровье.

Читать полностью » Гастрит и диабет: кому стоит отказаться от запечённых яблок по мнению диетологов сегодня в 7:15

Дедовский рецепт, который обожают диетологи: две порции в день и проблемы с пищеварением уйдут

Печёные яблоки в тесте — полезный десерт, сочетающий витамины и клетчатку. Эксперты рекомендуют 2-3 порции в день для поддержки иммунитета и пищеварения. Узнайте, как выбрать тесто и кому стоит быть осторожнее.

Читать полностью » Травматолог Разиуан Бештоев назвал признаки, которые отличают перелом от ушиба сегодня в 6:21

Как распознать перелом дома: простые признаки, которые должен знать каждый

Как отличить сильный ушиб от перелома без рентгена? Травматолог объяснил ключевые признаки, на которые стоит обратить внимание.

Читать полностью » Тыква для иммунитета: как одна порция тыквенной каши укрепит здоровье осенью сегодня в 6:01

Тыква – волшебная метла для организма: как этот осенний овощ очищает от токсинов – раскроем главный секрет

Нутрициолог рассказала о пользе тыквы для здоровья. Тыква укрепляет иммунитет, помогает в детоксе и полезна для ЖКТ. Включите тыкву в осенний рацион!

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

На бывшем заводе Hyundai в Петербурге Solaris собирают из старых узлов — эксперт "За рулем"
Авто и мото

Эксперт назвал причины снижения спроса на новые автомобили в России
Садоводство

Подготовка гортензии к зиме: почки повреждаются уже при -3 °C
Спорт и фитнес

Тренер Ольга Яблокова назвала правила безопасного бега в жаркую погоду
Красота и здоровье

Как сохранить пользу грибов на зиму: выбираем метод хранения и учитываем противопоказания
Туризм

Треккинг в России: лучшие маршруты для любителей гор
Еда

Кулинары раскрыли способ приготовления пельменей на молоке
Дом

Что делать жильцам, если тараканы идут из подвала
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet