Забывчивость или начало деменции: как распознать первые признаки

Деменция — это не самостоятельное заболевание, а комплекс симптомов, связанных с постепенным и необратимым нарушением работы коры головного мозга. О том, как проявляется это состояние и что его вызывает, в беседе с RT рассказала врач-невролог Екатерина Демьяновская.

Причины развития

Чаще всего деменция возникает на фоне нейродегенеративных процессов, таких как болезнь Альцгеймера или Паркинсона. Но возможны и другие причины: сосудистые патологии, черепно-мозговые травмы, хронические инфекции, интоксикации или нарушения обмена веществ.

Первые признаки

На ранних стадиях симптомы нередко маскируются под усталость или стресс. Пациенты сталкиваются с:

• трудностями в подборе слов;

• забывчивостью относительно недавних событий;

• снижением концентрации внимания.

Эти проявления близкие часто не воспринимают как тревожные сигналы, что откладывает визит к врачу.

Прогрессирование болезни

Со временем симптомы усиливаются: ухудшается память, возникают проблемы с ориентацией в пространстве, меняется эмоциональный фон. На поздних стадиях человек перестаёт узнавать родных, теряет способность к самообслуживанию, речь и контроль над двигательными функциями исчезают.

"Вылечить деменцию невозможно, но раннее обращение за помощью позволяет замедлить её прогрессирование и дольше сохранить когнитивные функции", — акцентировала внимание Екатерина Демьяновская.

Индивидуальные особенности

Скорость развития деменции различается у каждого пациента: у одних изменения происходят за несколько лет, у других процесс растягивается на десятилетия. На это влияют общее состояние здоровья, наследственность, образ жизни и уровень образования.

Таким образом, деменция остаётся тяжёлым диагнозом, но своевременное выявление и грамотная поддерживающая терапия помогают дольше сохранить качество жизни и когнитивные способности человека.