Деменция не отступает, но тормозит: что помогает мозгу не сдаваться
Диагноз "деменция" по-прежнему звучит пугающе, и не зря: полное излечение от этого состояния пока невозможно. Однако замедлить его развитие — вполне реально. Об этом рассказал невролог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов в интервью aif.ru.
Первый шаг — лекарства
По словам специалиста, как только врачи фиксируют у пациента признаки деменции, первым делом начинается медикаментозное лечение.
"При выявлении у человека деменции первым делом назначается лекарственная терапия. Спектр препаратов не очень большой, но тем не менее они есть. Эти лекарства не излечивают, но позволяют медленнее спускаться в деменцию, фиксируют пациента на той стадии, на которой его поймали врачи", — отметил Валерий Новоселов.
Препараты помогают приостановить ухудшение когнитивных функций и сохранить человеку способность к самостоятельной жизни.
Что ещё поможет мозгу?
Новоселов подчёркивает, что борьба с деменцией — это не только таблетки. Поддерживать мозг в тонусе помогают:
- физическая активность — пешие прогулки, упражнения, танцы;
- здоровое питание — богатое витаминами, антиоксидантами и омега-3;
- когнитивная нагрузка — решение задач, чтение, настольные игры, обучение.
Обучение — лучшая профилактика
Один из ключевых способов отсрочить деменцию — это постоянное интеллектуальное развитие, особенно в зрелом возрасте.
"Очень важна социализация, чтобы пожилые люди занимались какой-либо деятельностью, например, изучали языки. Кстати, это нужно также делать, в том числе и когда еще нет болезни. То есть таким образом мы профилактируем наступление деменции, отдвигаем ее на более поздний срок", — добавил Новоселов.
Чем больше мозг работает, тем медленнее он теряет свои функции.
