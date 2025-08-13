Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Бабушка и внучка
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 1:14

Деменция не отступает, но тормозит: что помогает мозгу не сдаваться

Диагноз "деменция" по-прежнему звучит пугающе, и не зря: полное излечение от этого состояния пока невозможно. Однако замедлить его развитие — вполне реально. Об этом рассказал невролог, гериатр и нейрофизиолог Валерий Новоселов в интервью aif.ru.

Первый шаг — лекарства

По словам специалиста, как только врачи фиксируют у пациента признаки деменции, первым делом начинается медикаментозное лечение.

"При выявлении у человека деменции первым делом назначается лекарственная терапия. Спектр препаратов не очень большой, но тем не менее они есть. Эти лекарства не излечивают, но позволяют медленнее спускаться в деменцию, фиксируют пациента на той стадии, на которой его поймали врачи", — отметил Валерий Новоселов.

Препараты помогают приостановить ухудшение когнитивных функций и сохранить человеку способность к самостоятельной жизни.

Что ещё поможет мозгу?

Новоселов подчёркивает, что борьба с деменцией — это не только таблетки. Поддерживать мозг в тонусе помогают:

  • физическая активность — пешие прогулки, упражнения, танцы;
  • здоровое питание — богатое витаминами, антиоксидантами и омега-3;
  • когнитивная нагрузка — решение задач, чтение, настольные игры, обучение.

Обучение — лучшая профилактика

Один из ключевых способов отсрочить деменцию — это постоянное интеллектуальное развитие, особенно в зрелом возрасте.

"Очень важна социализация, чтобы пожилые люди занимались какой-либо деятельностью, например, изучали языки. Кстати, это нужно также делать, в том числе и когда еще нет болезни. То есть таким образом мы профилактируем наступление деменции, отдвигаем ее на более поздний срок", — добавил Новоселов.

Чем больше мозг работает, тем медленнее он теряет свои функции.

