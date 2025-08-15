Что есть, чтобы мозг работал как часы и не подвёл в старости

сегодня в 4:18

Сочные, но не для всех: гастроэнтеролог предупредила об опасности арбузов

Арбузы полезны для сердца, сосудов и иммунитета, но при некоторых заболеваниях их стоит есть с осторожностью. Врач рассказала, кому особенно важно помнить об этом.

сегодня в 3:13

5 фраз и действий гинеколога, после которых стоит искать другого врача

Врач Ольга Каплина рассказала о пяти тревожных признаках, по которым можно распознать плохого гинеколога. Некоторые из них вас точно удивят.

сегодня в 2:08

Врач назвал людей, которые чаще других сталкиваются с проблемами щитовидки

Женщины и люди, подвергавшиеся радиации, чаще сталкиваются с болезнями щитовидной железы. Врач рассказал, кто ещё в зоне риска и как себя защитить.

сегодня в 1:05

Лихорадка чикунгунья: симптомы, которые нельзя игнорировать

Врачи предупреждают о симптомах новой лихорадки чикунгунья, которая уже поразила тысячи человек в Китае. Эксперты рассказали, чем она опасна.

сегодня в 0:15

Медицина без будущего? Опрос врачей показал тревожный результат

Более половины врачей в России разочаровались в своей профессии за последние годы, а 40% не хотят, чтобы их дети пошли по этому пути.

вчера в 23:26

Рак простаты под контролем: новые препараты дают шанс на победу

Рак предстательной железы стал самым распространённым у мужчин в России. Почему это произошло — и как новые препараты, включая российские, могут изменить ситуацию?

вчера в 23:25

Онемение пальцев: 13 шокирующих причин, которые могут указывать на болезнь

Узнайте 13 неожиданных причин онемения рук и пальцев, которые могут нести серьезные угрозы для здоровья. Важно быть внимательным к сигналам вашего организма.

вчера в 23:23

Хочется сладкого — можно, но с умом: что выбрать диабетику

Можно ли сладкое при диабете? Врач рассказала, какие заменители безопасны, а какие «диабетические» продукты на самом деле могут быть опасны для сахара в крови.

