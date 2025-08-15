Что есть, чтобы мозг работал как часы и не подвёл в старости
Сохранить ясный ум и снизить риск деменции можно, если заботиться о мозге комплексно — сочетая умственную активность, физические нагрузки и правильное питание.
Продукты для здоровья мозга
Врач-диетолог Антон Поляков в беседе с aif.ru отметил:
"Говоря о питательных продуктах, стоит отметить те, которые содержат омегу-3: это жирная рыба, икра и морепродукты. Не забудьте о ягодах с высоким уровнем антиоксидантов, а также о различных жирах: как мононенасыщенных, так и полиненасыщенных, которые полезны для работы мозга".
К важным компонентам рациона он добавил продукты, богатые холином — яйца, сою, семена подсолнечника.
Витамины и антиоксиданты
Поддерживают нервную систему и улучшают когнитивные функции витамины группы B, содержащиеся в зелёных листовых овощах, бобовых и цельнозерновых продуктах.
Защиту клеток мозга от повреждений обеспечивают орехи, тёмный шоколад и зелёный чай.
Важность питьевого режима
Недостаток жидкости может негативно повлиять на память и концентрацию. Поэтому, помимо воды, полезно включать в рацион натуральные соки, чтобы поддерживать оптимальный баланс жидкости.
Совет от специалиста
Диеты, замедляющие развитие деменции, стоит подбирать только под контролем врача-диетолога, чтобы питание было не только полезным, но и безопасным.
