Омега-3
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 9:13

Что есть, чтобы мозг работал как часы и не подвёл в старости

Врач рассказал, какие омега-3, витамины и антиоксиданты полезны для когнитивного здоровья

Сохранить ясный ум и снизить риск деменции можно, если заботиться о мозге комплексно — сочетая умственную активность, физические нагрузки и правильное питание.

Продукты для здоровья мозга

Врач-диетолог Антон Поляков в беседе с aif.ru отметил:

"Говоря о питательных продуктах, стоит отметить те, которые содержат омегу-3: это жирная рыба, икра и морепродукты. Не забудьте о ягодах с высоким уровнем антиоксидантов, а также о различных жирах: как мононенасыщенных, так и полиненасыщенных, которые полезны для работы мозга".

К важным компонентам рациона он добавил продукты, богатые холином — яйца, сою, семена подсолнечника.

Витамины и антиоксиданты

Поддерживают нервную систему и улучшают когнитивные функции витамины группы B, содержащиеся в зелёных листовых овощах, бобовых и цельнозерновых продуктах.
Защиту клеток мозга от повреждений обеспечивают орехи, тёмный шоколад и зелёный чай.

Важность питьевого режима

Недостаток жидкости может негативно повлиять на память и концентрацию. Поэтому, помимо воды, полезно включать в рацион натуральные соки, чтобы поддерживать оптимальный баланс жидкости.

Совет от специалиста

Диеты, замедляющие развитие деменции, стоит подбирать только под контролем врача-диетолога, чтобы питание было не только полезным, но и безопасным.

