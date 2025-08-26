Мозг стареет раньше, чем мы думаем: факторы, которые приближают слабоумие
По прогнозам врачей, к середине XXI века с деменцией будут жить до 120 миллионов человек по всему миру. Доктор Александр Мясников напоминает: изменения в работе мозга начинаются задолго до того, как проявляются первые явные признаки болезни.
Факторы риска
Врач перечислил 14 аспектов, которые могут повысить вероятность развития слабоумия. Среди них:
- недостаточный уровень образования,
- депрессия,
- курение,
- ограниченные социальные контакты.
К факторам, которые можно контролировать, относятся:
- повышенное давление,
- лишний вес,
- низкая физическая активность,
- нарушения слуха и зрения.
Роль образа жизни
Мясников делает особый акцент на том, что стиль жизни во многом определяет состояние мозга в зрелом возрасте.
"Регулярные, но не чрезмерные физические упражнения, активная умственная деятельность и вовлеченность в общественную жизнь способствуют поддержанию когнитивных функций", — подчеркнул врач.
Он рекомендует:
- читать и осваивать новые знания,
- поддерживать контакты с родственниками и друзьями,
- участвовать в волонтёрских проектах.
Питание как профилактика
Сбалансированный рацион также играет важную роль. В него стоит включать:
- рыбу жирных сортов,
- орехи,
- овощи и фрукты,
- цельнозерновые продукты.
Важно контролировать уровень сахара и холестерина, избегать курения и злоупотребления алкоголем. Продукты с омега-3 и антиоксидантами помогают замедлить возрастные изменения мозга.
Итог
Деменция — не приговор. Многие факторы риска можно снизить, если вовремя уделить внимание образу жизни, питанию и профилактике.
