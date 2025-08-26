Мозг стареет раньше, чем мы думаем: факторы, которые приближают слабоумие

По прогнозам врачей, к середине XXI века с деменцией будут жить до 120 миллионов человек по всему миру. Доктор Александр Мясников напоминает: изменения в работе мозга начинаются задолго до того, как проявляются первые явные признаки болезни.

Факторы риска

Врач перечислил 14 аспектов, которые могут повысить вероятность развития слабоумия. Среди них:

недостаточный уровень образования,

депрессия,

курение,

ограниченные социальные контакты.

К факторам, которые можно контролировать, относятся:

повышенное давление,

лишний вес,

низкая физическая активность,

нарушения слуха и зрения.

Роль образа жизни

Мясников делает особый акцент на том, что стиль жизни во многом определяет состояние мозга в зрелом возрасте.

"Регулярные, но не чрезмерные физические упражнения, активная умственная деятельность и вовлеченность в общественную жизнь способствуют поддержанию когнитивных функций", — подчеркнул врач.

Он рекомендует:

читать и осваивать новые знания,

поддерживать контакты с родственниками и друзьями,

участвовать в волонтёрских проектах.

Питание как профилактика

Сбалансированный рацион также играет важную роль. В него стоит включать:

рыбу жирных сортов,

орехи,

овощи и фрукты,

цельнозерновые продукты.

Важно контролировать уровень сахара и холестерина, избегать курения и злоупотребления алкоголем. Продукты с омега-3 и антиоксидантами помогают замедлить возрастные изменения мозга.

Итог

Деменция — не приговор. Многие факторы риска можно снизить, если вовремя уделить внимание образу жизни, питанию и профилактике.