Профилактика деменции
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 2:06

Мозг стареет раньше, чем мы думаем: факторы, которые приближают слабоумие

Мясников: физическая активность и социальные контакты снижают риск слабоумия

По прогнозам врачей, к середине XXI века с деменцией будут жить до 120 миллионов человек по всему миру. Доктор Александр Мясников напоминает: изменения в работе мозга начинаются задолго до того, как проявляются первые явные признаки болезни.

Факторы риска

Врач перечислил 14 аспектов, которые могут повысить вероятность развития слабоумия. Среди них:

  • недостаточный уровень образования,
  • депрессия,
  • курение,
  • ограниченные социальные контакты.

К факторам, которые можно контролировать, относятся:

  • повышенное давление,
  • лишний вес,
  • низкая физическая активность,
  • нарушения слуха и зрения.

Роль образа жизни

Мясников делает особый акцент на том, что стиль жизни во многом определяет состояние мозга в зрелом возрасте.

"Регулярные, но не чрезмерные физические упражнения, активная умственная деятельность и вовлеченность в общественную жизнь способствуют поддержанию когнитивных функций", — подчеркнул врач.

Он рекомендует:

  • читать и осваивать новые знания,
  • поддерживать контакты с родственниками и друзьями,
  • участвовать в волонтёрских проектах.

Питание как профилактика

Сбалансированный рацион также играет важную роль. В него стоит включать:

  • рыбу жирных сортов,
  • орехи,
  • овощи и фрукты,
  • цельнозерновые продукты.

Важно контролировать уровень сахара и холестерина, избегать курения и злоупотребления алкоголем. Продукты с омега-3 и антиоксидантами помогают замедлить возрастные изменения мозга.

Итог

Деменция — не приговор. Многие факторы риска можно снизить, если вовремя уделить внимание образу жизни, питанию и профилактике.

