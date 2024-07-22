Симптомы ранней деменции, описанные врачом-психиатром Русланом Воробьевым, включают рассеянность внимания, проблемы с кратковременной памятью и планированием деятельности, начиная с возраста 45-60 лет. Прогрессирование заболевания приводит к ухудшению памяти, затруднениям в понимании новой информации, усвоении инструкций, нарушению практических навыков, сообщает Газета.Ру.

В дальнейшем добавляются расстройства зрительно-пространственных функций и эмоциональная нестабильность.

Причины включают нарушение метаболизма белка-амилоида, образование амилоидных бляшек в мозге, а также нарушения кровоснабжения головного мозга. Деменция часто сопровождается неврологическими и психическими нарушениями, такими как депрессия и тревожные состояния.

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