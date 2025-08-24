Смертность от деменции рухнула: секрет не в таблетках, а в новом хобби пациентов
С 2000 года продолжительность жизни людей с деменцией начала расти быстрее, чем продолжительность жизни в целом. Разница уже достигает нескольких лет — и в каждой стране своя история роста, падений и ошибок, которые стали уроками для всего мира.
Старт с миллиона и одиннадцати стран
Команда Университета Ватерлоо собрала данные 1 240 000 людей старше 60 лет, у которых диагностировали деменцию между 2000 и 2018 годами. В базе оказались медицинские карты из:
- Австралии и Канады
- Германии, Нидерландов, Великобритании
- Южной Кореи, Японии
- Новой Зеландии
Половина стран показала чёткое снижение смертности среди пациентов. Но были и неожиданные сюрпризы.
Картина по регионам
Где всё идёт к лучшему
- Великобритания: комплексные клинические пути + ранняя диагностика = минус 11 % смертности.
- Южная Корея: национальная стратегия борьбы с деменцией и массовые скрининги.
- Канада, Нидерланды, Япония: раннее подключение арт-терапии, музыкальных и семейных программ к лечению.
Где линия смертности пошла вверх
- Новая Зеландия: "реформа" передала диагностику деменции участковым врачам без специальной подготовки. Результат — +8 % летальных исходов, пока пациент "добирался" до узкого специалиста.
Что работает на практике
Ранняя диагностика — главный мультипликатор всех последующих шагов. Комплексная терапия лекарств + нефармакологические методы:
- арт-терапия
- работа с воспоминаниями (reminiscence therapy)
- группы музыкального активирования
- регулярное вовлечение семьи в уход
Государственные стратегии, где прописаны роли каждого уровня медико-социальной системы.
Все данные получены из госпиталей; пациенты с "мягкой" деменцией на ранних стадиях в карты пока не попали. Следующий этап исследования добавит амбулаторную статистику — тогда выживаемость может стать ещё выше.
