Смертность от деменции рухнула: секрет не в таблетках, а в новом хобби пациентов

С 2000 года продолжительность жизни людей с деменцией начала расти быстрее, чем продолжительность жизни в целом. Разница уже достигает нескольких лет — и в каждой стране своя история роста, падений и ошибок, которые стали уроками для всего мира.

Старт с миллиона и одиннадцати стран

Команда Университета Ватерлоо собрала данные 1 240 000 людей старше 60 лет, у которых диагностировали деменцию между 2000 и 2018 годами. В базе оказались медицинские карты из:

Австралии и Канады

Германии, Нидерландов, Великобритании

Южной Кореи, Японии

Новой Зеландии

Половина стран показала чёткое снижение смертности среди пациентов. Но были и неожиданные сюрпризы.

Картина по регионам

Где всё идёт к лучшему

Великобритания: комплексные клинические пути + ранняя диагностика = минус 11 % смертности.

Южная Корея: национальная стратегия борьбы с деменцией и массовые скрининги.

Канада, Нидерланды, Япония: раннее подключение арт-терапии, музыкальных и семейных программ к лечению.

Где линия смертности пошла вверх

Новая Зеландия: "реформа" передала диагностику деменции участковым врачам без специальной подготовки. Результат — +8 % летальных исходов, пока пациент "добирался" до узкого специалиста.

Что работает на практике

Ранняя диагностика — главный мультипликатор всех последующих шагов. Комплексная терапия лекарств + нефармакологические методы:

арт-терапия

работа с воспоминаниями (reminiscence therapy)

группы музыкального активирования

регулярное вовлечение семьи в уход

Государственные стратегии, где прописаны роли каждого уровня медико-социальной системы.

Все данные получены из госпиталей; пациенты с "мягкой" деменцией на ранних стадиях в карты пока не попали. Следующий этап исследования добавит амбулаторную статистику — тогда выживаемость может стать ещё выше.