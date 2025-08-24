Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пожилой мужчина с потерей памяти
Пожилой мужчина с потерей памяти
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 21:02

Смертность от деменции рухнула: секрет не в таблетках, а в новом хобби пациентов

Исследование: смертность от деменции в Европе замедлилось

С 2000 года продолжительность жизни людей с деменцией начала расти быстрее, чем продолжительность жизни в целом. Разница уже достигает нескольких лет — и в каждой стране своя история роста, падений и ошибок, которые стали уроками для всего мира.

Старт с миллиона и одиннадцати стран

Команда Университета Ватерлоо собрала данные 1 240 000 людей старше 60 лет, у которых диагностировали деменцию между 2000 и 2018 годами. В базе оказались медицинские карты из:

  • Австралии и Канады
  • Германии, Нидерландов, Великобритании
  • Южной Кореи, Японии
  • Новой Зеландии

Половина стран показала чёткое снижение смертности среди пациентов. Но были и неожиданные сюрпризы.

Картина по регионам

Где всё идёт к лучшему

  • Великобритания: комплексные клинические пути + ранняя диагностика = минус 11 % смертности.
  • Южная Корея: национальная стратегия борьбы с деменцией и массовые скрининги.
  • Канада, Нидерланды, Япония: раннее подключение арт-терапии, музыкальных и семейных программ к лечению.

Где линия смертности пошла вверх

  • Новая Зеландия: "реформа" передала диагностику деменции участковым врачам без специальной подготовки. Результат — +8 % летальных исходов, пока пациент "добирался" до узкого специалиста.

Что работает на практике

Ранняя диагностика — главный мультипликатор всех последующих шагов. Комплексная терапия лекарств + нефармакологические методы:

  • арт-терапия
  • работа с воспоминаниями (reminiscence therapy)
  • группы музыкального активирования
  • регулярное вовлечение семьи в уход

Государственные стратегии, где прописаны роли каждого уровня медико-социальной системы.

Все данные получены из госпиталей; пациенты с "мягкой" деменцией на ранних стадиях в карты пока не попали. Следующий этап исследования добавит амбулаторную статистику — тогда выживаемость может стать ещё выше.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные зафиксировали аномальные радиосигналы от неизвестного источника в космосе сегодня в 19:29

Он ускоряется: загадочный объект в космосе ведёт себя всё страннее

В Млечном Пути обнаружен загадочный пульсирующий объект — его свет самый поляризованный из известных, а вращение ускоряется без объяснимой причины. Что это: нейтронная звезда или нечто совершенно новое?

Читать полностью » Археологи нашли 3500-летний корабль с медными слитками и критским кинжалом у мыса Гелидония сегодня в 19:22

Медь, кинжалы и свинец: странный груз корабля, затонувшего у турецких берегов

У берегов Турции нашли затонувший корабль бронзового века с медью и критскими артефактами. Что рассказали учёные о древних торговых путях? Читайте в нашем материале.

Читать полностью » Российские исследователи тестируют препарат, замедляющий старение на клеточном уровне сегодня в 18:17

Секрет долголетия раскрыт? Уникальный препарат обещает продлить молодость

Учёные из Волгограда создали препарат ВЛ-10, который замедляет старение и предотвращает диабет, болезни сердца и деменцию. Когда он появится в аптеках?

Читать полностью » Учёные обнаружили микрочастицы пластика в крови человека сегодня в 18:12

Это уже внутри нас: шокирующие данные о пластиковом заражении

Ученые бьют тревогу: пластик накапливается в организме человека. Новое глобальное исследование поможет ООН создать юридически обязывающее соглашение по его ограничению.

Читать полностью » Учёные выяснили, что молоко не оказывает значимого влияния на здоровье, несмотря на богатый состав сегодня в 17:28

Три молочных продукта, которые действительно защищают от диабета

Молочные продукты снижают риск болезней сердца и рака — но не всегда. Новый метаанализ 51 исследования раскрывает неожиданные противоречия в их влиянии на здоровье. Чему верить?

Читать полностью » Археологи обнаружили гробницу 18-летней девушки с золотыми артефактами в Иране сегодня в 17:18

Золото, змеи и 18 лет: что скрывает самая загадочная гробница Ирана

Уникальная гробница 18-летней девушки бронзового века обнаружена в Иране. Богатый инвентарь — золото, шкатулка со змеями и печати — раскрывает тайны элиты Великого Хорасана.

Читать полностью » Психологи установили связь между избирательностью и сексуальной активностью у одиноких людей сегодня в 16:08

Как правильно фильтровать партнёров, чтобы не остаться без интима

Исследование показало: избирательность в выборе партнера влияет на сексуальную активность, но не так, как думали раньше. Кто чаще вступает в интимные связи — те, кто строго отбирает по характеру или по фото?

Читать полностью » Технологии дарят надежду: ИИ восстановил голос после 25 лет молчания сегодня в 15:28

Лондонский акцент и картавость, которые она ненавидела, стали самым дорогим подарком

ИИ помог Саре, потерявшей голос из-за БАС, зазвучать вновь. 8 секунд записи спасли ее. Технология воссоздала уникальный голос и картавость.

Читать полностью »

Новости
ДФО

Минвостокразвития разрабатывает маркетплейс для туристических услуг Дальнего Востока
Наука и технологии

Исследование: две минуты медитации подобия повышают симпатию и доверие к незнакомцу
ЦФО

Самолет с 146 российскими военными, освобожденными из плена, приземлился в Подмосковье
Дом

Туалетная бумага в холодильнике помогает дольше сохранять свежесть продуктов
Авто и мото

БелАЗ отправил на испытания первый экскаватор собственной разработки BX20012
Наука и технологии

Учёные из Университета Рединга обнаружили космические ураганы в верхних слоях атмосферы
Еда

Эксперт: регулярное употребление пива вызывает гормональные сбои и жировой гепатоз
Туризм

Эксперты: онлайн-платформы вытесняют туроператоров с рынка экскурсий
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru