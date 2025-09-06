Три цифры, которые перевернут ваше представление о старении — спрятаны в обычной диспансеризации
Деменция — это не отдельное заболевание, а синдром, сопровождающий множество неврологических расстройств. Снизить риск её развития можно, если заранее скорректировать образ жизни. Об этом рассказал врач-гериатр Кирилл Прощаев.
Питание и мозг
По словам специалиста, особое значение имеет сбалансированный рацион. Наиболее эффективным он назвал средиземноморский тип питания, при котором основу составляют овощи, фрукты, орехи, цельнозерновые продукты и рыба.
"Средиземноморский тип питания демонстрирует корреляцию с более поздним началом и мягким течением деменции. Овощи, фрукты и рыба обеспечивают мозг необходимыми витаминами и жирными кислотами, ограничение красного мяса и сахара снижает риски сосудистых патологий", — пояснил Кирилл Прощаев.
Эксперт добавил, что эту систему можно адаптировать под местные продукты: заменить морскую рыбу речной, а импортные фрукты — сезонными овощами.
Физическая активность
Не менее важны регулярные физические нагрузки. Речь идёт о не менее 300 минутах аэробной активности умеренной интенсивности и около 90 минут силовых тренировок в неделю. Такой режим помогает поддерживать здоровье сосудов и стимулирует кровообращение в мозге.
Сон и когнитивные функции
Отдельно врач подчеркнул значение сна. Хронический недосып после 50 лет повышает риск деменции примерно на 30%. Чтобы минимизировать угрозу, важно отказаться от использования гаджетов перед сном — синий свет экрана подавляет выработку мелатонина.
Обучение и социальная активность
Для поддержания когнитивного резерва полезно регулярно осваивать новые навыки, особенно те, что имеют практическое применение. Участие в социальных инициативах — например, книжных клубах или кружках по интересам — также снижает вероятность развития когнитивных нарушений.
Контроль здоровья
Не менее значимым остаётся мониторинг базовых показателей: артериального давления, уровня сахара и холестерина. При этом важно корректировать нарушения слуха и зрения, так как они дополнительно нагружают мозг и ускоряют его "износ".
Кирилл Прощаев также рекомендует регулярно проходить диспансеризацию и самостоятельно отслеживать индекс массы тела. Его нормальные значения находятся в пределах 18-24,9 кг/м².
Профилактика деменции во многом зависит от образа жизни. Совокупность факторов — правильное питание, спорт, качественный сон и постоянное обучение — помогает поддерживать мозг в тонусе и отодвигает проявление первых симптомов на годы.
Три интересных факта
- Согласно данным ВОЗ, в мире живёт более 55 млн человек с деменцией, и ежегодно фиксируется около 10 млн новых случаев.
- Женщины страдают от деменции чаще мужчин, что связывают с большей продолжительностью жизни.
- Люди, владеющие двумя и более языками, реже сталкиваются с тяжёлыми когнитивными нарушениями в пожилом возрасте.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru