Считали неизлечимой, а теперь учатся разворачивать вспять: что изменилось в борьбе с деменцией

По оценкам экспертов, в ближайшие десятилетия мир столкнется с резким ростом числа пациентов с деменцией. Уже сегодня этим заболеванием страдают более 6 миллионов жителей США, в том числе около 80 тысяч человек старше 65 лет в одном лишь штате Орегон. Исследователи из Национального института здравоохранения США подсчитали, что у 42% американцев старше 55 лет в течение жизни разовьется деменция. Из-за старения населения страны к 2060 году ежегодное количество новых случаев удвоится.

Схожая тенденция прогнозируется и в России. По словам руководителя Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА РФ, профессора Анны Боголеповой, по данным ВОЗ, в мире сегодня насчитывается около 55 млн человек с деменцией, и эта цифра ежегодно растет. К 2050 году, по прогнозам, она может достичь 152 млн. В России, по оценкам, сейчас живут от 1,2 до 1,4 млн пациентов с этим диагнозом, а к 2035 году число больных может увеличиться втрое — до 2-3,6 млн человек. При этом, как подчеркнула специалист, в 60-70% случаев деменция вызвана болезнью Альцгеймера.

Однако новые исследования дают основания для осторожного оптимизма. Нейрохирург Мемориальной больницы Грейди Санджай Гупта отметил, что примерно 40% случаев деменции, по современным данным, можно предотвратить. Он пояснил, что долгое время считалось: развитие заболевания неизбежно, а возможности его обратного течения крайне ограничены. Но недавние научные работы опровергают это представление.

Одно из исследований в США охватило более 2000 участников в возрасте от 60 до 79 лет, которые были когнитивно здоровы, но не всегда придерживались здорового образа жизни. В течение программы, включавшей регулярные физические нагрузки, средиземноморскую диету с преобладанием растительных продуктов и полезных жиров, тренировки памяти, активное социальное взаимодействие и контроль за состоянием здоровья, у участников значительно снизился риск развития деменции.

Другое исследование показало, что даже у людей с уже диагностированными когнитивными нарушениями комплексная коррекция образа жизни может улучшить состояние. В течение 20 недель веганского питания, физических и силовых тренировок, снижения уровня стресса и регулярных онлайн-сессий поддержки у некоторых пациентов симптомы либо стабилизировались, либо уменьшились, а в отдельных случаях — даже частично регрессировали.

Сам Гупта признался, что, имея семейную предрасположенность к болезни Альцгеймера, он опасался за здоровье своего мозга. Пройдя программу, включающую некоторые из перечисленных изменений, он, по словам врача, смог улучшить показатели работы мозга, вернув их на уровень шестилетней давности.