Брюс Уиллис в отдельном доме — что сказал врач о таком решении

Можно ли сохранить человеческое достоинство, когда болезнь медленно стирает личность? История Брюса Уиллиса и решение его семьи отселить актера в отдельный дом заставляют задуматься о том, как деменция меняет не только самого человека, но и жизнь его близких.

Почему Уиллис оказался в "доме рядом"

Официально стало известно, что семья актера приняла непростое решение — разместить его во "втором доме", где организован круглосуточный уход. По словам супруги, актрисы Эммы Хеминг, это одноэтажное здание, где Брюсу проще перемещаться и где медицинская помощь всегда рядом.

"В нем еще остались слабые отголоски прежнего Уиллиса", — призналась она, подчеркивая, что болезнь постепенно уводит мужа в иной, недоступный мир.

Такое решение вызвало широкий отклик и вопросы — почему именно отдельное жилье, а не совместная жизнь под одной крышей?

Мнение специалиста

Врач-терапевт Андрей Звонков в беседе с Life.ru объяснил, что агрессивное течение деменции способно сделать совместное проживание крайне сложным.

"Не исключено, что он ходит под себя, и это создает определенные проблемы. Я видел таких пациентов: он у меня по коридору в больнице идет, а, извините, у него из штанов валится всякое…", — поделился доктор.

По словам специалиста, семья могла стремиться минимизировать страдания самого актера и бытовые трудности для близких.