Передел центров влияния: демпартия планирует сократить влияние Пелоси после выборов

Согласно Washington Post, демократы в США обсуждают стратегии для снижения влияния бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в партии после предстоящих президентских выборов в ноябре.
Источники указывают на недовольство внутри партии, особенно среди окружения президента Джо Байдена, из-за роли Пелоси в его решении не баллотироваться на второй срок.
По данным NBC News, Пелоси сыграла значительную роль в том, что Байден отказался от участия в выборах, поддержав вице-президента Камалу Харрис. Внутри партии некоторые демократы тайно договорились о поиске путей для ограничения власти Пелоси после выборов.
Издание отмечает, что снижение влияния Пелоси представляется сложной и рискованной задачей, учитывая её авторитет в партии.
Однако, по информации источников, демократы могут сосредоточиться на её дочери Кристин Пелоси, которая, как говорят, рассматривает возможность занять место своей матери в Конгрессе после её ухода на пенсию.
Выборы президента США запланированы на 5 ноября. Байден, изначально считавшийся кандидатом от демократов, после неудачного выступления на дебатах с Дональдом Трампом под давлением партии принял решение не участвовать в выборах, поддержав Харрис. На съезде демократов в Чикаго она была официально выдвинута кандидатом от партии.
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