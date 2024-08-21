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Демократы планируют сократить влияние Нэнси Пелоси после выборов
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Передел центров влияния: демпартия планирует сократить влияние Пелоси после выборов

Демократы планируют сократить влияние Нэнси Пелоси после выборов

Согласно Washington Post, демократы в США обсуждают стратегии для снижения влияния бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в партии после предстоящих президентских выборов в ноябре.

Источники указывают на недовольство внутри партии, особенно среди окружения президента Джо Байдена, из-за роли Пелоси в его решении не баллотироваться на второй срок.

По данным NBC News, Пелоси сыграла значительную роль в том, что Байден отказался от участия в выборах, поддержав вице-президента Камалу Харрис. Внутри партии некоторые демократы тайно договорились о поиске путей для ограничения власти Пелоси после выборов.

Издание отмечает, что снижение влияния Пелоси представляется сложной и рискованной задачей, учитывая её авторитет в партии.

Однако, по информации источников, демократы могут сосредоточиться на её дочери Кристин Пелоси, которая, как говорят, рассматривает возможность занять место своей матери в Конгрессе после её ухода на пенсию.

Выборы президента США запланированы на 5 ноября. Байден, изначально считавшийся кандидатом от демократов, после неудачного выступления на дебатах с Дональдом Трампом под давлением партии принял решение не участвовать в выборах, поддержав Харрис. На съезде демократов в Чикаго она была официально выдвинута кандидатом от партии.

Фото: www. flickr.com/AFGE (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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